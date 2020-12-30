Председателем Нарвского городского собрания стала Татьяна Стольфат

За Стольфата проголосовали 19 депутатов горсобрания. Один из депутатов проголосовал против, десять бюллетеней были повреждены. Один депутат отсутствовал.

Выборы Стольфата председателем показали, что Катри Райк также должна получить необходимое количество голосов на сегодняшнем заседании, чтобы занять должность мэра.

Тармо Таммисте от имени центристской фракции на должность выдвинул Катри Райк. От фракции "Kodulinn Narva" бывший председатель горсобрания Ирина Янович выдвинула кандидатуру бывшего мэра Алексея Евграфова, который в середине декабря стал исполнительным руководителем Нарвской больницы. Янович обосновала выдвижение Евграфова собранными в его поддержку подписями 2858 жителей Нарвы.

Выдвинувшая на сегодняшнем заседании Стольфат кандидатом на пост председателя горсобрания Катри Райк отметила, что, будучи уроженкой Нарвы, Татьяна Стольфат отлично руководила городским центром социальной помощи, а также удостоена титула социального работника года Эстонии. "Глядя на ее биографию, я была поражена тем, как далеко продвинулась одна женщина, - сказала Райк.