Михкель Нестор: Жизнь после пандемии

Вместе с тем многие страны, в том числе и Эстония, уже приступили к вакцинации населения. Это позволит и экономике снова вздохнуть свободнее.

Свет в конце тоннеля

Вторая волна пандемии коронавируса, которая, правда, пришла в Эстонию позже, чем в другие страны, теперь бьет все новые рекорды, и по крайней мере больничному персоналу вообще было трудно мечтать о каких бы то ни было рождественских праздниках. Поскольку из-за долгих праздников уровень заражения вырастет еще больше, то в начале нового года ситуация будет еще хуже, чем сейчас.

Но, как гласит заезженное в голливудских фильмах изречение, ночь темнее всего перед рассветом. Как мы знаем, усилия фармакологов принесли плоды. Поначалу вакцину получат, разумеется, только группы риска, но, пожалуй, и этого достаточно для того, чтобы мы могли вновь задуматься о смягчении ограничений.

Большинство пациентов, нуждающихся в больничном лечении, - люди старшего возраста или страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Если заражение этих людей остановится и нагрузка на больницы снизится, то необходимость в масштабных ограничениях отпадет. Это позволит восстановить нормальный ритм дыхания и эстонской экономике.

Чемпионат Европы по вакцинации

Разумеется, восстановление экономики зависит не только от хода эстонской программы вакцинации. Очень важно, чтобы процесс шел в том же темпе и в других странах. Хотя решение Агентства лекарственных средств дает зеленый свет всем странам Европейского союза, можно полагать, что темп вакцинации в странах не будет совершенно одинаковым.

С одной стороны, это будет открытый чемпионат Европы по администрированию, где страны с более отлаженной бюрократией, возможно, завершат вакцинацию быстрее. С другой стороны, готовность населения вакцинироваться тоже сильно различается по странам, и, например, во Франции это может стать реальной проблемой.

Напротив, в Азии, где второй волны вируса по большому счету удалось избежать, занимают довольно выжидательную позицию в отношении поголовной вакцинации населения. В худшем случае разный темп программ вакцинации может помешать свободному движению людей и тогда, когда в Эстонии ситуация будет уже под контролем. К счастью, основные торговые партнеры Эстонии и страны, откуда к нам прибывают иностранные туристы, сделали все приготовления, чтобы вакцинация прошла по возможности быстро.

Как быстро восстановится экономика?

Все же оптимистам стоит уже сегодня задуматься о восстановлении экономики и о том, как скорость и ход этого процесса повлияют на их жизнь и бизнес. Наиболее остро вопрос стоит, конечно же, для наиболее пострадавших от кризиса отраслей деятельности, таких как туризм и транспортный сектор. К сожалению, их восстановление зависит не столько от Эстонии, сколько от того, насколько быстро нормализуется жизнь в наших основных странах-поставщиках иностранных туристов.