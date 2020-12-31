Михкель Нестор: Жизнь после пандемии
Первый квартал нового года грозит оказаться очень сложным для медицинской системы и экономики.
Первый квартал нового года грозит оказаться очень сложным для медицинской системы и экономики.
Вместе с тем многие страны, в том числе и Эстония, уже приступили к вакцинации населения. Это позволит и экономике снова вздохнуть свободнее.
Вторая волна пандемии коронавируса, которая, правда, пришла в Эстонию позже, чем в другие страны, теперь бьет все новые рекорды, и по крайней мере больничному персоналу вообще было трудно мечтать о каких бы то ни было рождественских праздниках. Поскольку из-за долгих праздников уровень заражения вырастет еще больше, то в начале нового года ситуация будет еще хуже, чем сейчас.
Но, как гласит заезженное в голливудских фильмах изречение, ночь темнее всего перед рассветом. Как мы знаем, усилия фармакологов принесли плоды. Поначалу вакцину получат, разумеется, только группы риска, но, пожалуй, и этого достаточно для того, чтобы мы могли вновь задуматься о смягчении ограничений.
Большинство пациентов, нуждающихся в больничном лечении, - люди старшего возраста или страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Если заражение этих людей остановится и нагрузка на больницы снизится, то необходимость в масштабных ограничениях отпадет. Это позволит восстановить нормальный ритм дыхания и эстонской экономике.
Разумеется, восстановление экономики зависит не только от хода эстонской программы вакцинации. Очень важно, чтобы процесс шел в том же темпе и в других странах. Хотя решение Агентства лекарственных средств дает зеленый свет всем странам Европейского союза, можно полагать, что темп вакцинации в странах не будет совершенно одинаковым.
С одной стороны, это будет открытый чемпионат Европы по администрированию, где страны с более отлаженной бюрократией, возможно, завершат вакцинацию быстрее. С другой стороны, готовность населения вакцинироваться тоже сильно различается по странам, и, например, во Франции это может стать реальной проблемой.
Напротив, в Азии, где второй волны вируса по большому счету удалось избежать, занимают довольно выжидательную позицию в отношении поголовной вакцинации населения. В худшем случае разный темп программ вакцинации может помешать свободному движению людей и тогда, когда в Эстонии ситуация будет уже под контролем. К счастью, основные торговые партнеры Эстонии и страны, откуда к нам прибывают иностранные туристы, сделали все приготовления, чтобы вакцинация прошла по возможности быстро.
Все же оптимистам стоит уже сегодня задуматься о восстановлении экономики и о том, как скорость и ход этого процесса повлияют на их жизнь и бизнес. Наиболее остро вопрос стоит, конечно же, для наиболее пострадавших от кризиса отраслей деятельности, таких как туризм и транспортный сектор. К сожалению, их восстановление зависит не столько от Эстонии, сколько от того, насколько быстро нормализуется жизнь в наших основных странах-поставщиках иностранных туристов.
Согласно некоторым мнениям, туризм зачахнет на годы, другие полагают, что после долгого ожидания люди при первой возможности устремятся за границу.
По крайней мере, в Таллинне с нетерпением ждут возвращения финнов, которые, например, еще в 2019 году составляли более 30% всех посетителей учреждений размещения. В Финляндии тоже началась вакцинация групп риска. Финская медицинская система находится на очень хорошем уровне и, вероятно, сумеет быстро с этим справиться.
Но предпримут ли сразу поездку в Эстонию, чтобы отпраздновать избавление от коронавируса? В случае Финляндии состояние экономики государства может затмить восстановление туризма. Хотя ВВП Финляндии нынче пострадал на удивление мало, в последние месяцы то и дело приходят сообщения о новых сокращениях.
Скорость восстановления туризма волнует, разумеется, и многие другие страны, однако разброс прогнозов очень велик. Согласно некоторым мнениям, туризм зачахнет на годы, другие полагают, что после долгого ожидания люди при первой возможности устремятся за границу. Пройдет еще некоторое время, прежде чем выяснится истина, но в отношении скорости восстановления туризма можно, скорее, быть оптимистом.
В ходе большого кризиса рынки труда богатых стран благодаря щедрым правительственным мерам поддержки остались в очень хорошем состоянии. Кроме того, значительно выросли сбережения населения, и на волне оптимизма их, вероятно, рискнут снова пустить в ход.
Крупнейшие секторы экономики Эстонии, такие как обрабатывающая промышленность, торговля и строительство, в ходе кризиса пока пострадали чуть меньше, но и там напряженно ожидают возвращения к прежним объемам бизнеса. Наиболее невнятные сигналы - в строительстве, где предприятия опасаются значительного сокращения заказов, в то время как статистика по разрешениям на строительство указывает на противоположный тренд.
Зато в обрабатывающей промышленности усугубление пандемии не смогло омрачить позитивные настроения, и уверенность предприятий этой сферы даже выше, чем была до кризиса. Розничная торговля - это, пожалуй, одна из немногих отраслей, где коронакризис действительно вызвал "структурные изменения". В ходе кризиса э-торговля получила существенное ускорение и продолжит влиять на рынок и впредь.
С другой стороны, причины для излишнего беспокойства нет: сбережения населения - по крайней мере их общая сумма - на самом высоком уровне за все время, свой вклад в потребление внесет и реформа второй пенсионной ступени.
SEB по-прежнему прогнозирует на 2021 год рост ВВП на 3,3%, но именно благодаря бурной экономической жизни во втором полугодии.