Кохтла-Ярвеская гимназия уменьшит число учителей
С 1 января в Кохтла-Ярвеской гимназии будет на шесть учителей меньше, чем прежде, поскольку снижение числа учеников, то есть и поголовных денег, урезало также фонд зарплат.
С 1 января в Кохтла-Ярвеской гимназии будет на шесть учителей меньше, чем прежде, поскольку снижение числа учеников, то есть и поголовных денег, урезало также фонд зарплат.
На домашней странице Кохтла-Ярвеской гимназии можно прочитать, что в школе трудятся свыше 40 увлеченных своим делом специалистов-предметников и работников опорного и хозяйственного персонала. То есть шесть учителей - это ощутимая потеря.