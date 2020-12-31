Пн, 4.01.2021
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Кохтла-Ярвеская гимназия уменьшит число учителей

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур отметил, что поскольку количество учащихся сократилось по сравнению с прошлым учебным годом почти на 160 человек, то и количество учителей не может оставаться неизменным.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

С 1 января в Кохтла-Ярвеской гимназии будет на шесть учителей меньше, чем прежде, поскольку снижение числа учеников, то есть и поголовных денег, урезало также фонд зарплат. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На домашней странице Кохтла-Ярвеской гимназии можно прочитать, что в школе трудятся свыше 40 увлеченных своим делом специалистов-предметников и работников опорного и хозяйственного персонала. То есть шесть учителей - это ощутимая потеря.

Претензий нет

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