Лыжников раздражают любители пеших прогулок и саночники

В итоге очень многие потянулись в Паннъярве. Побегать на лыжах тоже, но в основном покататься на санках или просто побродить, в том числе с детскими колясками и собаками.

Санное раздолье на лыжне

- Раздолье не для лыжников, а для саночников. Лыжню захватили сотни саночников и десятки собачников. Лыжникам там делать уже нечего. Это единственная лыжная трасса в Эстонии, где можно кататься на санках, гулять с собаками - бегающими как на поводке, так и без него - и просто топтать лыжню, ходя по ней, - ругалась одна из серьезных любителей лыжного спорта, не пожелавшая увидеть свое имя в газете.

По ее словам, парковки были 25 и 26 декабря забиты машинами, будто во время Алутагузеского марафона, но это были машины не лыжников, а саночников и любителей пеших прогулок.

- На парковке центра имеется табличка, что на территории центра запрещено находиться с собаками, но этот запрет массово игнорируют, а если сделать владельцу собаки замечание, то в ответ услышишь, что никакой таблички они не видели или вообще пришли через лес и ничего не знают. Лыжники прокладывают классическую лыжню, но уже на следующем круге она оказывается затоптанной. После подъема лыжника встречают на трассе пятеро-шестеро катающихся на санках и "ватрушках", готовых скатиться с горки чуть ли не на самого лыжника, - описывает женщина.

- В выходные там страшно много саночников, - подтвердил также ездивший туда покататься на лыжах Рихо Кеэрме. - Есть, правда, несколько санных горок, но все равно идут на лыжню кататься на санках. И собак там, конечно, стало больше.

Пробегая на лыжах мимо саночников и собачников, Кеэрме проводил среди них разъяснительную работу, но особого толку от этого не было: "Делали вид, что понимают, но когда я выходил на следующий круг, они по-прежнему были там".

Если пожелавшая остаться анонимной женщина считает правильным запретить на лыжне пешие прогулки и катание на санках и поставить также кого-нибудь из работников центра наводить там порядок, то Кеэрме - сторонник доброжелательного разъяснения и инструктирования людей.

- Таблички с убедительной просьбой не ходить и не кататься на санках на лыжне можно бы установить почаще, - имеет он в виду прежде всего главные дороги, по которым можно попасть на лыжные трассы.

Трасса здоровья - для всех

Руководитель Алутагузеского центра отдыха и спорта Аво Самбла признает, что гуляющие по лыжне и катающиеся на санках - это действительно проблема, возникавшая и в прежние годы.

- Мы установили в некоторых местах информационные таблички и установим еще - как раз еду в Паннъярве с новыми табличками. Но, к сожалению, это не помогает. У нас есть две санные горки, большинство людей знают, где они находятся, но все равно идут с санками и на лыжню. Если на санной горке собираются по сто человек, то понятно, что другие ищут для катания на санках другое место, - сказал он.

Это и есть лучшее решение, когда лыжники, тоже находясь на лыжне, спокойно объясняли бы, что эта трасса - для катания на лыжах. Аво Самбла, руководитель Алутагузеского центра отдыха и спорта

По словам Самбла, запретить гулять по лыжным трассам нельзя.

- Мы можем запрещать что-то на своей кадастровой территории, где имеется пара-тройка кругов с искусственным снегом. А там, где проходят десятки километров лыжней с естественным снегом, мы такие ограничения установить не можем. Тем более что мы относимся к эстонской сети трасс здоровья, а трассы здоровья открыты для всех людей.

По этой же причине нет смысла ставить кого-то у трассы контролировать и наводить порядок.

- Как раз сегодня утром мы разговаривали на эту тему с волостным чиновником по охране порядка. Он готов приезжать и контролировать, но вопрос в том, что он контролировал бы. Только выполнение коронавирусных ограничений.

Помощник алутагузеского волостного старейшины Олег Кузнецов знает о проблеме лыжников и пообещал сам приехать на место и посмотреть.

- Наказать мы никого не можем, но призвать к порядку - да, если возникнет такая необходимость, - пообещал он постараться немного помочь лыжникам.

Часть лыжной трассы - в дорожку для ходьбы

- Это и есть лучшее решение, когда бы лыжники, тоже находясь на лыжне, спокойно объясняли, что эта трасса - для катания на лыжах. Враждебное отношение наверняка не исправит ситуацию, - отметил Аво Самбла.

Центр отдыха и здоровья вместе с волостным управлением взвешивает возможность превратить несколько километров освещенной лыжной трассы в дорожку для ходьбы. Ведь в темное время года люди предпочитают гулять там, где есть освещение, а оно есть только на лыжных трассах.

- Правда, лыжники тогда потеряли бы какие-то участки освещенной трассы, но такое решение, наверное, оставило бы остальные лыжни больше в их распоряжении, - надеется Самбла.