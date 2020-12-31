Пн, 4.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Заявление о выражении недоверия члену ревизионной комиссии

Теэт Энок.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На заседании Йыхвиского волостного собрания 17 декабря представитель коалиции подал заявление о выражении недоверия члену ревизионной комиссии Теэту Эноку.

На заседании в ноябре Энок подал несколько запросов, касавшихся среди прочего постоянного места жительства волостных депутатов, а также их экономических интересов.

Коалиция отдала место председателя ревизионной комиссии оппозиции, его занял Пауль Паас. Вице-председателем является входящий в коалицию Эдуард Эаст, и кроме Энока простым членом комиссии является состоящий в оппозиции Майт Сепп. Однако последний должен покинуть комиссию, поскольку свои депутатские полномочия восстановил Ильмар Аун, до сих пор остававшийся в стороне от работы волостного собрания.

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