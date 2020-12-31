ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Это не внутреннее дело одной партии
В затяжном внутреннем конфликте центристов в Нарве, о котором рассказывается и в сегодняшнем "Северном побережье", стороны недовольны прежде всего тем, что ссора получила огласку.
В затяжном внутреннем конфликте центристов в Нарве, о котором рассказывается и в сегодняшнем "Северном побережье", стороны недовольны прежде всего тем, что ссора получила огласку.
По мнению "Северного побережья", внутренние трения в партии, управляющей эстонским государством и многими самоуправлениями, не являются частной семейной ссорой, о которой общественность не должна ничего знать. То, каковы взаимоотношения политиков, в том числе и манера речи, в действительности влияет на многие решения, которые, в свою очередь, касаются простых граждан. К тому же, со стороны опытных политиков вообще наивно полагать, что подобные противоречия не заметны извне.
Особенно стоит отметить, что эмоциональные порывы участников конфликта часто проливают свет на истинное положение дел. Яна Тоом, собравшая наибольший урожай голосов в Ида-Вирумаа на нескольких выборах, например, выпалила, что ее теперешний оппонент Тармо Таммисте получил место советника в Министерстве экономики в первую очередь благодаря ей. До сих пор у общественности хотя бы пытались создать впечатление, что на государственные должности люди выбираются на основании профессиональных знаний и навыков, а не по протекции однопартийца. Теперь же они и сами признаются, что это не так.
Когда прежняя властная фракция Нарвского горсобрания в ноябре развалилась, заместитель председателя горсобрания Лариса Оленина не постеснялась перечислить в издаваемой на деньги налогоплательщиков городской газете те блага, которые власть ранее раздала перебежчикам. Получили всё, что хотели, и все равно предали…
Хочется надеяться, что такой стиль управления все-таки уйдет в историю.