Катри Райк - первая невеста Нарвы

"Кажется, вам это не нравится?" - спрашивает с недоверчивой улыбкой новый мэр Нарвы Катри Райк, услышав от репортера констатацию того факта, что третий по величине город Эстонии теперь управляется женским дуэтом, да и в составе Нарвской городской управы нынче одни только дамы исключительно...
Нарвское городское собрание на судьбоносном заседании 30 декабря избрало новым мэром города Катри Райк, а председателем собрания - Татьяну Стольфат.
Катри Райк - первая в истории Нарвы дама-мэр.
Правда, Райк получила пока только регалию градоначальника - на женскую шею повесили тяжелый гербовый знак на цепи, а все реальные рычаги руководства она обретет лишь 11 января. В тот день, как запланировано, Райк представит Нарвскому горсобранию свою команду для формирования нового состава горуправы, и лишь после ее утверждения депутатами избранная мэр получит права подписи и власти.
До того дня рутинными делами продолжает заправлять прежний состав горуправы - четыре дамы, у каждой из которых своя сфера ответственности.
- В Нарве женская власть, - соглашается Райк. - Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо.
На двусмысленное замечание репортера о том, что Катри Райк теперь и есть главная невеста Нарвы, новая мэр ответила со смехом, что на это дело у нее просто нет времени.
Параллель с миром викингов
Нарвский краевед АЛЕКСАНДР ОПЕНКО:
- В истории Нарвы - первая женщина-мэр. Однако женщина у руля и занимающая важный пост - это традиция Северных стран, уходящая корнями в эпоху викингов. В их вроде бы варварском обществе женщина имела очень много прав. Она могла разводиться, когда захочет, и претендовать на половину имущества, могла быть воином, ходить в походы, могла быть правителем и кем угодно еще. Женщина в мире викингов уже тогда могла делать все, что она пожелает.
Эстония, относящаяся к Северным странам Европы, тоже была частью мира викингов. Здесь вдоль побережий были их поселения, как в Скандинавии. Наша земля, наверное, впитала тот дух. Следовательно, сегодняшняя прогрессивная Эстония свободна и демократична настолько, что женщина-мэр, женщина в правлении компании давно никого здесь не удивляет. Этот исторический процесс дошел в полной мере и до Нарвы.
Насчет властного тандема со ставленницей Центристской партии Татьяной Стольфат соцдем Катри Райк обнадеживает, что у них может очень хорошо получиться. Они "репетировали" свои отношения уже полтора месяца перед выборами, и если бы ничего не получалось, то, дескать, это было бы уже ясно.
- У нас с Татьяной Стольфат достаточно одинаковое понимание жизни, у нас обеих есть чувство юмора, и мы обе видели в жизни достаточно много, чтобы теперь уметь находить компромиссы, - Катри Райк настроена позитивно.
"У всех есть возможность быть услышанными"
Цель новой коалиции города Нарвы - принятие совместных решений, исходя из интересов нарвитян, а не интересов обеспечения личного благополучия, сказала член фракции Центристской партии "Kesk" Татьяна Стольфат, избранная 30 декабря председателем Нарвского горсобрания.
- Сотрудничество фракции Центристской партии и избирательного союза "Наша Нарва" основывается на взаимном уважении, взаимопонимании и открытом обсуждении вопросов с учетом мнений всех членов команды. У всех есть возможность быть услышанными и воплощать в жизнь свою предвыборную программу, - подчеркнула Стольфат, добавив, что основой для деятельности является заключенный в ноябре коалиционный договор. - Приоритеты коалиционного договора и планируемая деятельность соответствуют пунктам программы развития города и учитывают возможности городского бюджета, - добавила Стольфат.
Из официального пресс-сообщения Центристской партии Эстонии
Новая мэр Катри Райк обещает, что под ее руководством власть в Нарве станет максимально открытой и для горожан, и для всех политиков, включая оппозицию: "Должен звучать голос как оппозиции, так и коалиции".
- Почему я стала кандидатом на место мэра? В первую очередь, чтобы голова Нарвы еще больше повернулась в сторону Таллинна, а также чтобы голова Таллинна еще больше повернулась в сторону Нарвы. Будет двухстороннее движение, которое принесет Нарве еще больше финансов, больше возможностей, - объясняет Райк.
Она реалистично замечает, что ей предоставлен достаточно короткий срок - девять месяцев до следующих местных выборов, когда власть в Нарве будет снова как-то меняться. "За это время, я надеюсь, нам удастся реально начать реконструкцию ратуши и Ратушной площади Нарвы, строительство двух госгимназий, реновацию одной основной школы и строительство эстонской школы. Плюс, я очень надеюсь, что мы найдем хорошие возможности получить деньги из фонда справедливого перехода, например, для Нарвской больницы".
Райк также рассказала, что планирует встретиться со своим предшественником на посту мэра - Алексеем Евграфовым.
- Когда меняется власть - город не рождается заново. Работа, разумеется, продолжается, и я надеюсь, мы поговорим с Алексеем о тех проектах, которые сейчас на полдороги, какие у него мысли. Этот город важен нам всем.
Катри Райк: 21 год с Нарвой
Катри Райк родилась 26 октября 1967 года в Тарту. Закончила тартускую 3-ю среднюю школу, изучала историю в Тартуском университете, где получила докторскую степень, а также совершенствовалась в нескольких университетах Германии.
Работала на разных должностях в администрации Тартуского университета. Потом в 1999 году переехала в Нарву, чтобы возглавить только что учрежденный Нарвский колледж Тартуского университета. В 2007-2009 годах Райк занимала должность вице-канцлера в Министерстве образования и науки, а в 2009-2015 годах опять руководила Нарвским колледжем.
В колледже Райк была главным "мотором" при создании нового учебного здания на Ратушной площади Нарвы, строившегося в 2009-2012 годах. В ту пору планирование и возведение этого экстравагантного в архитектурном смысле дома в историческом сердце Нарвы крепко рассорило Райк с тогдашним первым человеком в Нарве - центристом Михаилом Стальнухиным. Стальнухин поныне держит слово, что ноги его не будет в новом колледже. Однако сами по себе отношения двух мощных политиков за годы потеплели - они оба теперь в одной коалиции Нарвского горсобрания, которая и привела Райк на пост мэра города.
В 2015-2018 годах Катри Райк работала ректором Академии внутренней обороны. Опять же при ней академия задумала построить в Нарве свой учебный колледж или что-то вроде того. В 2018-2019 годах Райк была уже министром внутренних дел и с нового высокого поста следила за подготовкой строительства учебно-жилого дома академии в Нарве. Это опять же уникальное в плане архитектуры здание торжественно открыли в приграничном городе в октябре 2020 года, когда Катри Райк была уже членом Рийгикогу.
Мандат члена Рийгикогу XIV созыва Райк получила в 2019 году и сложила его 29 декабря 2020 года - накануне официального выдвижения в мэры Нарвы.
Райк до сего дня также являлась депутатом Нарвского городского собрания на протяжении двух созывов, начиная с 2013 года. Начиная с 2017 года она претендовала на пост мэра Нарвы, однако ее фракция "Meie Narva" находилась в оппозиции вплоть до ноября 2020-го. К осени нынешнего года в Нарвском горсобрании была сформирована новая коалиция с представителями Центристской партии, которая и привела Райк к воплощению мечты об управлении Нарвой.
С 2018 года Райк - член Социал-демократической партии Эстонии, до 2017 года была членом IRL.
За годы жизни в Нарве Райк написала и издала несколько книг об этом городе: "Minu Narva. Kahe maailma vahel"/"Моя Нарва. Между двух миров" (2013), "Narva kõige-kõige"/"Самое-самое о Нарве" (2017), "Narvale ja Narvast"/"Для Нарвы и о Нарве" (2019), "Viimane lahke maja"/"Последний добрый дом" (2020) и "Eriline Narva. Kohad ja sündmused"/"Особенная Нарва: места и события" (2020).
Некоторые награды и признания Катри Райк: знак за заслуги перед Ида-Вирумаа (2007), орден Белой Звезды III степени (2009), титул друга программы языкового погружения (2010), премия Ааду Луукаса "Миссия" (2012), титул "Женщина года" (2013).
Хобби Катри Райк: история Нарвы и собирание детских книг об этом.