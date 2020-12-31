Катри Райк - первая невеста Нарвы

Нарвское городское собрание на судьбоносном заседании 30 декабря избрало новым мэром города Катри Райк, а председателем собрания - Татьяну Стольфат.

Катри Райк - первая в истории Нарвы дама-мэр.

Правда, Райк получила пока только регалию градоначальника - на женскую шею повесили тяжелый гербовый знак на цепи, а все реальные рычаги руководства она обретет лишь 11 января. В тот день, как запланировано, Райк представит Нарвскому горсобранию свою команду для формирования нового состава горуправы, и лишь после ее утверждения депутатами избранная мэр получит права подписи и власти.

До того дня рутинными делами продолжает заправлять прежний состав горуправы - четыре дамы, у каждой из которых своя сфера ответственности.

У Нарвы теперь все женские признаки. ФОТО: Илья Смирнов

- В Нарве женская власть, - соглашается Райк. - Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо.

На двусмысленное замечание репортера о том, что Катри Райк теперь и есть главная невеста Нарвы, новая мэр ответила со смехом, что на это дело у нее просто нет времени.

Параллель с миром викингов Нарвский краевед АЛЕКСАНДР ОПЕНКО: - В истории Нарвы - первая женщина-мэр. Однако женщина у руля и занимающая важный пост - это традиция Северных стран, уходящая корнями в эпоху викингов. В их вроде бы варварском обществе женщина имела очень много прав. Она могла разводиться, когда захочет, и претендовать на половину имущества, могла быть воином, ходить в походы, могла быть правителем и кем угодно еще. Женщина в мире викингов уже тогда могла делать все, что она пожелает. Эстония, относящаяся к Северным странам Европы, тоже была частью мира викингов. Здесь вдоль побережий были их поселения, как в Скандинавии. Наша земля, наверное, впитала тот дух. Следовательно, сегодняшняя прогрессивная Эстония свободна и демократична настолько, что женщина-мэр, женщина в правлении компании давно никого здесь не удивляет. Этот исторический процесс дошел в полной мере и до Нарвы. Александр Опенко. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Насчет властного тандема со ставленницей Центристской партии Татьяной Стольфат соцдем Катри Райк обнадеживает, что у них может очень хорошо получиться. Они "репетировали" свои отношения уже полтора месяца перед выборами, и если бы ничего не получалось, то, дескать, это было бы уже ясно.

- У нас с Татьяной Стольфат достаточно одинаковое понимание жизни, у нас обеих есть чувство юмора, и мы обе видели в жизни достаточно много, чтобы теперь уметь находить компромиссы, - Катри Райк настроена позитивно.