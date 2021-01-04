Авели Уусталу и Татьяна Маннима вместе взошли на пьедестал почета чемпионата Эстонии

Уроженка Охаквере Уусталу, представляющая Алутагузеский лыжный клуб, в конце прошлого года впервые стала чемпионкой среди взрослых в гонке на 5 км классикой. Сегодня Уусталу показала, что и в свободном стиле, в котором, как сама считает, не сильна, она лучшая среди эстонских лыжниц.

Авели Уусталу обогнала свою ближайшую конкурентку Анетте Каземетс на 20,7 секунды, что является в гонке на 5 км с раздельного старта убедительным перевесом.

На этот раз не упустила шанс завоевать медаль и отмечающая через неделю свое 41-летие "вечный двигатель" Татьяна Маннима, по-прежнему представляющая Кивиылиский лыжный клуб.

Если в конце прошлого года Маннима в борьбе с более молодыми медаль все же не получила, то нынче с перевесом в несколько секунд "отобрала" бронзу у Ханны-Бриты Каазик и Кейди Каазик. Маннима стартовала резко и еще на половине дистанции шла второй, уступая Уусталу всего шесть секунд.

Два чемпионских титула подряд должны бы предоставить Авели Уусталу шанс впервые поучаствовать нынешней зимой и во взрослом титульном соревновании - в чемпионате мира по лыжам, который начнется в конце февраля в Оберстдорфе (Германия).