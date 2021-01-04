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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Авели Уусталу и Татьяна Маннима вместе взошли на пьедестал почета чемпионата Эстонии

Авели Уусталу и Татьяна Маннима впервые оказались вместе на пьедестале почета чемпионата Эстонии среди взрослых в марте 2019 года, когда Уусталу завоевала свою первую бронзу, а Маннима в 15-й раз стала чемпионкой. Теперь ида-вируские лыжницы сделали это вновь, с той лишь разницей, что теперь Уусталу - победительница, а Маннима - бронзовый призер.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

20-летняя Авели Уусталу в воскресенье завоевала второй в своей жизни чемпионский титул во взрослом зачете, победив на чемпионате Эстонии в гонке на 5 км свободным стилем; бронзу завоевала Татьяна Маннима, которая в два раза старше Авели.

Уроженка Охаквере Уусталу, представляющая Алутагузеский лыжный клуб, в конце прошлого года впервые стала чемпионкой среди взрослых в гонке на 5 км классикой. Сегодня Уусталу показала, что и в свободном стиле, в котором, как сама считает, не сильна, она лучшая среди эстонских лыжниц.

Авели Уусталу обогнала свою ближайшую конкурентку Анетте Каземетс на 20,7 секунды, что является в гонке на 5 км с раздельного старта убедительным перевесом. 

На этот раз не упустила шанс завоевать медаль и отмечающая через неделю свое 41-летие "вечный двигатель" Татьяна Маннима, по-прежнему представляющая Кивиылиский лыжный клуб.

Если в конце прошлого года Маннима в борьбе с более молодыми медаль все же не получила, то нынче с перевесом в несколько секунд "отобрала" бронзу у Ханны-Бриты Каазик и Кейди Каазик. Маннима стартовала резко и еще на половине дистанции шла второй, уступая Уусталу всего шесть секунд. 

Два чемпионских титула подряд должны бы предоставить Авели Уусталу шанс впервые поучаствовать нынешней зимой и во взрослом титульном соревновании - в чемпионате мира по лыжам, который начнется в конце февраля в Оберстдорфе (Германия). 

Среди мужчин хороший результат в гонке на 10 км свободным стилем показал 19-летний Данни-Рокко Антон из Алутагузеского лыжного клуба, впервые вошедший в первую десятку во взрослом зачете, заняв седьмое место. В зачете М20 он завоевал серебро. От чемпиона среди взрослых Мартина Химма, занявшего на недавнем этапе Кубка мира принесшие очки место, Антон отстал на полторы минуты. Для титула чемпиона в своем возрастном классе ему не хватило чуть больше половины минуты.

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