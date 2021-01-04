Нарвский бизнесмен умер в результате несчастного случая в первый день года

Александр Куксов (68) скончался, по предварительным данным, в результате несчастного случая: он неудачно упал в подъезде своего дома утром 1 января.

В Департаменте полиции и погранохраны пока не ответили на запрос "Северного побережья" о выводах насчет точной причины смерти мужчины.

В нарвских кругах Куксов известен как бизнесмен, долго и малоуспешно развивавший рынок "Энергия", в связи с этим имевший проблемы с Нарвской горуправой, а в 2020 году взявшийся за создание нового рынка в бывшем здании банка "SEB" в Нарве по Таллиннскому шоссе, 28. Этот последний проект сейчас остался на полпути.

Куксов до недавнего времени владел популярным и хорошо зарекомендовавшим себя рестораном "Meretare" на морском берегу в Нарва-Йыэсуу. Вообще за свою карьеру он имел отношение к большому числу объектов коммерческой недвижимости.

Как следует из открытых данных Коммерческого регистра, Александр Куксов на момент смерти входил в правление ТОО "Kazakh Trade House". О деятельности этой фирмы практически ничего не известно.

Один из крупнейших нарвских предпринимателей Александр Брокк в комментарии "Северному побережью" рассказал, что они с Куксовым общались в последний раз порядка месяца назад - речь шла как раз о строительстве нового рынка.

- Я знал Александра и, конечно, видел какие-то его дела, он был известен прежде всего в связи с рынком "Энергия". Это был достаточно своеобразный человек с интересными бизнес-идеями. Мы с ним несколько раз общались на эти темы - и он казался мне очень прогрессивным, активным бизнесменом, который до последнего пытался что-то сделать. Я и среди молодежи редко встречаю такое деятельное отношение к жизни, - высказался Брокк, узнав о кончине Куксова.

Успешным проектом Куксова, по видению Брокка, является возрождение им в Нарва-Йыэсуу в 2012 году ресторана "Meretare".

- Взгляд на перспективы у него был интересный, оригинальный. Может, не всегда он совпадал с реальностью и не всегда давал ей верную оценку, но Александр мог из ничего придумать интересную идею - и это мне в нем нравилось.

Брокк также рассказал, что летом 2020 года Куксов, будучи сам родом из Казахстана, приезжал к нему с казахским дипломатом, вынашивая новые идеи трансграничного сотрудничества. "Он никогда не стоял на месте", - повторил Брокк.

Другой нарвский предприниматель Олег Углов подтвердил, что Куксов до последнего был очень активным и позитивно настроенным человеком. С ним они сотрудничали на стадии возрождения уже упомянутого ресторана "Meretare".