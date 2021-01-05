Александр Романович: Аргументы, которых нет

Я отлично понимаю, что это политические решения, но метод и формулировки, как это было сделано, на мой взгляд, перешли ту границу хотя бы визуальной воспитанности и порядочности.

Директор русской школы госпожа Шульгина не долго придумывала повод и указала в протоколе, что я прогуливаю собрания, не отвечаю на электронные письма и не интересуюсь жизнью школы. Протокол вывешен на официальном сайте волости.

За десять лет, что я состою в попечительском совете, не помню, чтобы я его прогуливал.

Электронные письма: у нас не голосование, у попечительского совета школы нет полномочий что-то изменять, у нас только наблюдательная функция и письма информативные. Ответил, что прочитал ты или нет, никакого значения не имеет.

Ну, и самый интересный пункт: не интересуюсь жизнью школы. Те родители, у которых учились, учатся или будут учиться дети в этой школе и кого интересуют школьные проблемы, надеюсь, помнят, как хотели закрыть школьную столовую и кормить детей привозной едой. То, что попечительскому совету удалось отстоять и не сносить часть здания, где сейчас учатся ваши дети и находятся детские учреждения.

Новый школьный стадион тоже появился не по щучьему велению. Я не ходил с лопатой и его не строил, как некоторые депутаты-чиновники, но свой вклад в этот важный для школы проект попечительский совет школы внес огромный.

И самое последнее - это выдача сухих пайков в первую волну коронавируса. Попечительский совет реально боролся с директором школы за это решение и на все электронные письма я отвечал и писал.

Спасибо надо сказать и остальным депутатам, которые поддержали это решение. Про все это писало "Северное побережье".

У кого возникает вопрос, отвечу сразу: эта должность не оплачивается.

Также я с председателем попечительского совета так и не получили вразумительного ответа по поводу работы в школе родителей, детей и прочих родственников директора. Преемственность поколений, это, конечно, хорошо, но когда руководитель муниципального предприятия рассаживает на рабочие места своих родственников и когда родная мама, заслуженная пенсионерка, получает самую высокую зарплату среди учителей, это называется по-другому.

Я понимаю, что все, что я написал, будет перевернуто с ног на голову, будут звучать объяснения и серьезные доводы.

Преемственность поколений, это, конечно, хорошо, но когда руководитель муниципального предприятия рассаживает на рабочие места своих родственников и когда родная мама, заслуженная пенсионерка, получает самую высокую зарплату среди учителей, это называется по-другому. 114

Но я думаю, что подобные вопросы не всем нравятся, поэтому не особо и придумывали повод, цель оправдывает средства.

Я в очередной раз понимаю, что никому не нужны ни реальные дела, ни принципы.

Я сам вышел из попечительского совета Йыхвиского дома призрения и в заявлении написал: по причине непредоставления финансовых документов, что не дает возможности полноценной работы.

Я сейчас не вхожу ни в какую фракцию и партию в волостном собрании. Из фракции меня исключили по причине поддержки бывшему волостному старейшине Максу Кауру, который, на мой взгляд и многих жителей волости, за последнее время был одним из самых популярных волостных старейшин.