Александр Романович: Аргументы, которых нет
17 декабря на заседании волостного собрания было принято решение исключить меня из попечительского совета Йыхвиской русской школы.
17 декабря на заседании волостного собрания было принято решение исключить меня из попечительского совета Йыхвиской русской школы.
Я отлично понимаю, что это политические решения, но метод и формулировки, как это было сделано, на мой взгляд, перешли ту границу хотя бы визуальной воспитанности и порядочности.
Директор русской школы госпожа Шульгина не долго придумывала повод и указала в протоколе, что я прогуливаю собрания, не отвечаю на электронные письма и не интересуюсь жизнью школы. Протокол вывешен на официальном сайте волости.
За десять лет, что я состою в попечительском совете, не помню, чтобы я его прогуливал.
Электронные письма: у нас не голосование, у попечительского совета школы нет полномочий что-то изменять, у нас только наблюдательная функция и письма информативные. Ответил, что прочитал ты или нет, никакого значения не имеет.
Ну, и самый интересный пункт: не интересуюсь жизнью школы. Те родители, у которых учились, учатся или будут учиться дети в этой школе и кого интересуют школьные проблемы, надеюсь, помнят, как хотели закрыть школьную столовую и кормить детей привозной едой. То, что попечительскому совету удалось отстоять и не сносить часть здания, где сейчас учатся ваши дети и находятся детские учреждения.
Новый школьный стадион тоже появился не по щучьему велению. Я не ходил с лопатой и его не строил, как некоторые депутаты-чиновники, но свой вклад в этот важный для школы проект попечительский совет школы внес огромный.
И самое последнее - это выдача сухих пайков в первую волну коронавируса. Попечительский совет реально боролся с директором школы за это решение и на все электронные письма я отвечал и писал.
Спасибо надо сказать и остальным депутатам, которые поддержали это решение. Про все это писало "Северное побережье".
У кого возникает вопрос, отвечу сразу: эта должность не оплачивается.
Также я с председателем попечительского совета так и не получили вразумительного ответа по поводу работы в школе родителей, детей и прочих родственников директора. Преемственность поколений, это, конечно, хорошо, но когда руководитель муниципального предприятия рассаживает на рабочие места своих родственников и когда родная мама, заслуженная пенсионерка, получает самую высокую зарплату среди учителей, это называется по-другому.
Я понимаю, что все, что я написал, будет перевернуто с ног на голову, будут звучать объяснения и серьезные доводы.
Преемственность поколений, это, конечно, хорошо, но когда руководитель муниципального предприятия рассаживает на рабочие места своих родственников и когда родная мама, заслуженная пенсионерка, получает самую высокую зарплату среди учителей, это называется по-другому.
Но я думаю, что подобные вопросы не всем нравятся, поэтому не особо и придумывали повод, цель оправдывает средства.
Я в очередной раз понимаю, что никому не нужны ни реальные дела, ни принципы.
Я сам вышел из попечительского совета Йыхвиского дома призрения и в заявлении написал: по причине непредоставления финансовых документов, что не дает возможности полноценной работы.
Я сейчас не вхожу ни в какую фракцию и партию в волостном собрании. Из фракции меня исключили по причине поддержки бывшему волостному старейшине Максу Кауру, который, на мой взгляд и многих жителей волости, за последнее время был одним из самых популярных волостных старейшин.
Хочу закончить свою статью пожеланиями жителям Йыхви - набраться терпения в связи с пандемией коронавируса, поддерживайте друг друга в этой сложной ситуации. И надеюсь, что вы нашли способ хорошо отпраздновать прошедшие праздники.