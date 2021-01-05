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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Лаури Ляэнеметс: Три предложения по сокращению регионального неравенства

Лаури Ляэнеметс, заместитель председателя СДПЭ, член Рийгикогу.

ФОТО: Частный архив

Региональное неравенство увеличивается из-за единообразного распределения денег Евросоюза, когда более слабым приходится конкурировать с деньгами и человеческими ресурсами Харьюмаа.

Вместо этого при распределении евроденег следует учитывать региональную специфику Эстонии и местные цели. Общереспубликанское распределение денег Евросоюза на конкурентной основе означает, что тот, у кого больше денег и человеческого капитала, имеет больше возможностей, чтобы написать хорошие проекты и, следовательно, получить больше денег. Это основная причина того, почему деньги по большей части стекаются в окрестности столицы, а региональное неравенство растет.

Для решения проблемы регионального неравенства нужно сделать следующее.

1. Распределить достаточно значимые суммы евроденег между регионами Эстонии. Каждому - свою кубышку, откуда другие денег не получают. Хороший пример применения этого принципа показывает "KredEx", которое распределяет пособие на реновацию многоквартирных домов в пяти регионах Эстонии: раньше большую часть выделяемых Эстонии средств забирали квартирные товарищества Таллинна, а теперь у каждого региона свои деньги.

2. Треть евроденег нужно распределять решениями на местах. Существующие и рассчитанные на новый период меры - это видения министерств, которые не поддерживают местное развитие. До тех пор, пока это не изменится, у самоуправлений не будет реальных возможностей, чтобы повлиять на рабочие места и остановить миграцию людей в столицу.

3. Если мы хотим уменьшить периферизацию, то нужно направлять больше евроденег туда, где периферизация больше. То есть самые бедные должны получать больше всего, в противоположность нынешней ситуации, когда они получают меньше всего.

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