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Коронавирус рушит надежды эстонских школ Ида-Вирумаа на дополнительные деньги

Завотделом Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сказал, что, судя по результатам исследования, учителя неуверенно чувствуют себя в обучении иноязычных учеников.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Быстрого решения денежной проблемы школ с эстонским языком обучения, возникшей из-за быстрого роста числа учеников с русским домашним языком, не предвидится. Правда, министерство обещает расширить программы обучения учителей и дополнительного учителя. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

"Северное побережье" поинтересовалось, планирует ли Министерство образования и науки в бюджете начавшегося года дополнительные деньги для ида-вируских эстонских школ, где велика доля учеников с русским родным языком. 

Какой поддержки ждут школы? 

Школы с эстонским языком обучения, в которых велика доля детей с русским домашним языком, ходатайствуют, чтобы государство финансировало еженедельные дополнительные занятия для учеников или эффективное основанное на потребности обучение в маленьких группах, а также дополнительно платило учителям, выполняющим двойную работу. Хотят также, чтобы школа смогла дополнительно открывать кружки по интересам, что позволяло бы использовать эстонский язык и во внеурочное время. 

Анне Эндъярв.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Директор кохтла-ярвеской Ярвеской школы Анне Эндъярв отметила, что никакие обучения не заменят дополнительных денег, так как не освободят учителя от двойной работы. 

- При языковом погружении одна методика рассчитана на весь класс. Учителя же нашей школы делают для половины группы другие материалы, ведь методика для иноязычных учеников и для учеников с родным эстонским языком - это две разные вещи, и эстонцы у нас в меньшинстве. В классе наряду с недостаточно знающими эстонский язык учениками имеются дети с особыми образовательными потребностями. Учитель подобен жонглеру, однако один человек не может делать работу трех человек.

Эве Эаст.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст сказала, что в январе правление вновь обсудит тему финансирования эстонских школ. 

- Для того чтобы сохранить в школах с эстонским языком обучения хорошее или даже высокое качество обучения для всех, а также прием всех желающих учиться на государственном языке, крайне важна дополнительная финансовая поддержка. Несмотря на сложные времена и на то, что финансовые инъекции необходимо сделать во многих местах, это является нерешенной темой, которую мы не можем откладывать в долгий ящик. Планирую связаться также с новым министром и обсудить эту тему, - сказала Эаст.

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