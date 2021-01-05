Коронавирус рушит надежды эстонских школ Ида-Вирумаа на дополнительные деньги

"Северное побережье" поинтересовалось, планирует ли Министерство образования и науки в бюджете начавшегося года дополнительные деньги для ида-вируских эстонских школ, где велика доля учеников с русским родным языком.

Какой поддержки ждут школы?

Школы с эстонским языком обучения, в которых велика доля детей с русским домашним языком, ходатайствуют, чтобы государство финансировало еженедельные дополнительные занятия для учеников или эффективное основанное на потребности обучение в маленьких группах, а также дополнительно платило учителям, выполняющим двойную работу. Хотят также, чтобы школа смогла дополнительно открывать кружки по интересам, что позволяло бы использовать эстонский язык и во внеурочное время.

Анне Эндъярв. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Директор кохтла-ярвеской Ярвеской школы Анне Эндъярв отметила, что никакие обучения не заменят дополнительных денег, так как не освободят учителя от двойной работы.

- При языковом погружении одна методика рассчитана на весь класс. Учителя же нашей школы делают для половины группы другие материалы, ведь методика для иноязычных учеников и для учеников с родным эстонским языком - это две разные вещи, и эстонцы у нас в меньшинстве. В классе наряду с недостаточно знающими эстонский язык учениками имеются дети с особыми образовательными потребностями. Учитель подобен жонглеру, однако один человек не может делать работу трех человек.

Эве Эаст. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст сказала, что в январе правление вновь обсудит тему финансирования эстонских школ.

- Для того чтобы сохранить в школах с эстонским языком обучения хорошее или даже высокое качество обучения для всех, а также прием всех желающих учиться на государственном языке, крайне важна дополнительная финансовая поддержка. Несмотря на сложные времена и на то, что финансовые инъекции необходимо сделать во многих местах, это является нерешенной темой, которую мы не можем откладывать в долгий ящик. Планирую связаться также с новым министром и обсудить эту тему, - сказала Эаст.