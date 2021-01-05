"Нарва-Транс" по совету одного из ключевых игроков пригласил нового главного тренера из России

По словам президента "Транса" Николая Бурдакова, желание занять пост главного тренера нарвской футбольной команды изъявили многие и практически во всех концах света: как в Эстонии и России, так и в странах Европы. "С Игорем Пывиным мы общались более плотно последние пару месяцев. В итоге выбор пал на него, так как он показался человеком, который должен нам подойти. Кроме того, было важно, что его знал Александр Закарлюка", - Бурдаков сослался на одного из ключевых игроков "Транса", который четыре года назад играл под руководством Пывина в России, в пензенском "Зените".

По словам Бурдакова, Пывин утверждал, что в этом году внимательно следил за играми эстонской лиги мастеров и изучил команды. "Увидим на практике, насколько хорошо он это делал, - отметил Бурдаков, добавив, что о тренерском почерке Пывина он пока ничего сказать не может. - Мы выбирали тренера не по почерку, а исходя из того, куда он придет. Почерк сложится вместе с тем составом, который нам удастся собрать. Он должен выжать из него лучшее и, возможно, будет полагаться при этом на других игроков нашего клуба. "Транс" никогда не играл только в оборонительный футбол, да и не умеет этого делать. Надеюсь, что атакующий стиль, который нравится и публике, сохранится и при новом тренере".

Если в обычные сезоны в январе в Нарву приезжали на просмотр десятки футболистов из многих стран, то в нынешний коронавирусный период это непозволительная роскошь. Из прошлогодних легионеров в команде остался только российский полузащитник Денис Поляков, у которого прошлый сезон не задался из-за лечения травмы. "Нам требуется как минимум пять-шесть игроков, но мы должны действовать наверняка и приглашать сюда только тех, чьи способности нам известны", - сказал Бурдаков. Он признался, что как "Транс" потерпел неудачу в прошлогоднем сезоне, так и оплошал год назад с выбором иностранных игроков.

Президент сказал, что, несмотря на прошлогоднее фиаско, когда клубу едва удалось избежать вылета из лиги мастеров, "Транс" по-прежнему ставит цель быть конкурентоспособным и в борьбе за медали.

Игорь Пывин родом из Воронежа, входил в местную представительскую команду "Факел", за которую провел семь матчей в высшей российской лиге. В качестве тренера возглавлял команды "Локомотив" (Лиски) и "Зенит" (Пенза), выступающие в более низких российских лигах.