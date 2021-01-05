В Алутагузеской волости волки задрали несколько овец
На рождественские праздники в деревне Атсалама волк загрыз четырех овец, а в ночь на воскресенье в деревне Вяйке-Пунгерья - одну.
На рождественские праздники в деревне Атсалама волк загрыз четырех овец, а в ночь на воскресенье в деревне Вяйке-Пунгерья - одну.
Ыннела Рейвардт, хозяйка садоводческого хутора в деревне Вяйке-Пунгерья, в субботу поздним вечером уже выключила свет и ложилась спать, когда услышала, как во дворе лают собаки, и выглянула в окно.