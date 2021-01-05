Вт, 5.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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В Алутагузеской волости волки задрали несколько овец

"Леса осталось так мало, что диким животным больше негде жить и охотиться, вот они и оказываются чаще рядом с людьми", - лишившиеся овец животноводы не слишком винят волка.

ФОТО: Vikipeedia

На рождественские праздники в деревне Атсалама волк загрыз четырех овец, а в ночь на воскресенье в деревне Вяйке-Пунгерья - одну.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Ыннела Рейвардт, хозяйка садоводческого хутора в деревне Вяйке-Пунгерья, в субботу поздним вечером уже выключила свет и ложилась спать, когда услышала, как во дворе лают собаки, и выглянула в окно.

- Загон для овец у меня прямо рядом с домом; выпал снег, и на белом фоне было хорошо видно, как там кружились две темные фигуры. Я выбежала во двор и подняла шум, после чего одна из фигур убежала. Черная овца, одна из четырех моих овец, осталась лежать. Волк перегрыз ей горло, - рассказала она.

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