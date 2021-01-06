Ср, 6.01.2021
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Министр обратилась к церквям накануне Рождества по юлианскому календарю

Рийна Солман.

ФОТО: Olga Makina

Накануне Рождества, празднуемого некоторыми церквями по юлианскому календарю 7 января, министр народонаселения Рийна Солман направила руководителям приходов поздравление, сопровождаемое настойчивой просьбой о мерах противовирусной безопасности. Член правительства предупредила, что усиление распространения коронавируса может привести к закрытию церквей, чего ей не хотелось бы.

Министр Солман приложила к своему письму церковным руководителям подробные инструкции на эстонском и русском языках, описывающие меры безопасности при богослужениях. Инструкции должны быть размещены на самых видных местах как в храмах, так и на веб-сайтах приходов. "Пожалуйста, не дайте им затеряться в потоке новостей", - сказано в письме среди прочего.

Рийна Солман напомнила, что в ряде соседних стран коронавирусная обстановка уже вынудила правительства ввести более строгие меры. "К сожалению, такое развитие событий в случае усиления пандемии не исключено и в Эстонии".

"Действуя сообща и ответственно, мы сможем успешнее противостоять коронавирусу, а я в свою очередь смогу и в дальнейшем отстаивать в правительстве возможность не закрывать церкви, где в трудное время люди обретают духовную поддержку, покой и надежду. Чтобы двери храмов были открыты".

"Желаю нам всем в наступившем году терпения, стойкости и взаимопонимания", - пожелала церковным руководителям министр народонаселения Рийна Солман, отвечающая за отношения между церквями и государством.

В Министерстве внутренних дел Эстонии в связи с этим письмом отметили, что в церквях и приходах, использующих обыкновенный григорианский календарь, минувшие праздники прошли спокойно. Люди там вели себя дисциплинированно, а руководители церквей сотрудничали с государством, чтобы не возникло новых очагов заражения коронавирусом и не встал вопрос о закрытии храмов.

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