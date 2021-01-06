Министр обратилась к церквям накануне Рождества по юлианскому календарю

Министр Солман приложила к своему письму церковным руководителям подробные инструкции на эстонском и русском языках, описывающие меры безопасности при богослужениях. Инструкции должны быть размещены на самых видных местах как в храмах, так и на веб-сайтах приходов. "Пожалуйста, не дайте им затеряться в потоке новостей", - сказано в письме среди прочего.

Рийна Солман напомнила, что в ряде соседних стран коронавирусная обстановка уже вынудила правительства ввести более строгие меры. "К сожалению, такое развитие событий в случае усиления пандемии не исключено и в Эстонии".

"Действуя сообща и ответственно, мы сможем успешнее противостоять коронавирусу, а я в свою очередь смогу и в дальнейшем отстаивать в правительстве возможность не закрывать церкви, где в трудное время люди обретают духовную поддержку, покой и надежду. Чтобы двери храмов были открыты".

"Желаю нам всем в наступившем году терпения, стойкости и взаимопонимания", - пожелала церковным руководителям министр народонаселения Рийна Солман, отвечающая за отношения между церквями и государством.