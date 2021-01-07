Сигне Виймсалу: Пенсия по старости стала более гибкой

Для начала: изменения затрагивают главным образом тех, кто выходит на пенсию по старости начиная с 2021 года. Но так как некоторые новые возможности распространяются и на нынешних пенсионеров, то ознакомиться с ними стоит всем.

Что изменилось с нового года? Наиболее важное нововведение состоит в том, что во время выхода на пенсию и пребывания на пенсии человек получает новые гибкие возможности. Появилась возможность забирать половину пенсии вместо полной суммы или вообще приостанавливать пенсионные выплаты на некоторое время. В таком случае часть пенсии остается расти, и полученная позднее сумма за счет этого немного больше.

Калькулятор помогает рассчитать прогнозируемую пенсию Департамент социального страхования совместно с Министерством социальных дел и Центром инфосистем здоровья и благополучия разработал калькулятор, который позволяет человеку узнать, каков размер его прогнозируемой пенсии сейчас и в будущем. Калькулятор отображает размер пенсии как в настоящем, так и в будущем стоимостном выражении. Пенсионный калькулятор, а также более подробную информацию о пенсии по старости можно найти на веб-странице www.pensioniplaan.ee.

Также при наличии требуемого стажа возможно выйти на пенсию максимум на пять лет раньше официального возраста выхода на пенсию по старости. В этом случае ежемесячная пенсия будет чуть меньше, как было и при прежней системе. К 2026 году гибкая пенсия постепенно сменит и досрочную пенсию. Наибольшее отличие от последней состоит в том, что гибкая пенсия по старости позволит получать одновременно с пенсией зарплату. Изменятся и проценты, на которые уменьшается пенсия при досрочном выходе.

Решения о приостановлении и возобновлении выплаты пенсии пенсионер может изменить по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц. Желаемое изменение начнет действовать со следующего календарного месяца. Новые возможности предназначены не только для новоиспеченных пенсионеров, но и для всех тех, кто уже сейчас получает обычную пенсию по старости.

Во-вторых, в формуле расчета государственной пенсии, то есть пенсии первой ступени, появилась новая часть. До сих пор пенсия первой ступени состояла из трех частей: базовой части, части, основанной на стаже, и страховой части. С нового года начала копиться новая составная часть, что увеличит солидарность. Это также означает, что с начала 2021 года изменилась прежняя логика накопления пенсионного стажа.

Цель законодателя - обеспечить в обществе со стареющим населением достойный доход всем. 2

Смысл изменения заключается в уменьшении неравенства пенсий. Дело в том, что при сохранении прежней системы "ножницы" между людьми с разными доходами продолжили бы расти. Люди, получающие сейчас более низкую зарплату, в будущем получали бы еще более низкую пенсию. Цель законодателя - обеспечить в обществе со стареющим населением достойный доход всем.

В чуть более отдаленном будущем, а именно с 2027 года, возраст выхода на пенсию по старости будет увязан с ожидаемой продолжительностью жизни в Эстонии. По данным Департамента статистики, средняя продолжительность жизни выросла за последние 25 лет у мужчин на 14 лет, а у женщин - на десять. Это означает рост продолжительности жизни в среднем на шесть месяцев в год. Поэтому впредь вместе со средней продолжительностью жизни будет расти и пенсионный возраст.