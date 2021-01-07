Ругавшаяся матом в прямом эфире PR-менеджер Йыхвиской волости: Эстония - полицейское государство, а Йыхви - дыра

"Эстония - полицейское государство", "Йыхви - дыра", "Я не понимаю ношения масок", "В Эстонии нет свободы. Я скучаю по советскому времени" - это лишь некоторые из мнений, которые недавно занявшая должность специалиста Йыхвиского волостного управления по связям с общественностью Илона Калдре высказала в конце прошлого года в телепередаче в прямом эфире, изрядно сдобрив их нецензурной лексикой.
Вечером 29 декабря Калдре, известная общественности прежде всего как экстрасенс, провела два часа в прямом эфире в передаче канала "Edukate Sillamäe Noorte TV", где наряду с другими темами обсуждалась и политика. Калдре, этой осенью несколько месяцев заменявшая Мартина Репинского в Йыхвиском волостном собрании, подчеркнула, что она - общественный деятель.
Йыхви - дыра
Набравшая на последних местных выборах в Йыхви по списку Центристской партии 57 голосов Калдре сказала, что Йыхви приобрел в ее лице. "А со мной все время борются. Йыхви - /.../ дыра, где просто амбиции политические между собой выясняют политические партии. Не для того, чтобы людям легче жилось, не для того, чтобы построить какие-то объекты. А просто, /.../, чтобы занять это кресло. И это бесит", - разгорячилась Калдре, сама занявшая в конце года в нынешнем волостном управлении должность специалиста по связям с общественностью.
Вместе с тем Калдре заверила, что она там не ради места. "Ну, а что я получила? Депутат получает 200 евро за заседание. А комиссии, куда я хожу - вот, там, культурная комиссия - это не оплачивается вообще", - сказала она.
Войдя в азарт, Калдре сказала, что если она такой активный человек, который легко находит общий язык с кем угодно, у которого есть и связи, и знакомства, то почему она не должна быть у власти. "Кто тогда там должен быть? Трактористы, ассенизаторы? - спросила она, едва не перейдя на крик. - Что, они лучше знают, чем я? "Какого /..../ она делает в политике?" Да я с политиками десять лет уже. Я знаю, как это делается, я знаю, у кого что попросить, чтобы было лучше, с кем как разговаривать. Почему я не должна быть там? Объясните, я не врубаюсь".
В той же передаче она упомянула, что в свое время близко дружила с Эдгаром Сависааром, через которого познакомилась и с Яной Тоом. Калдре отметила, что Тоом оторвалась от эстонской действительности и стала другим человеком.
Скучает по советскому времени
Далее Калдре рассказала, что скучает по тому, советскому, времени, когда все было понятно. "Когда мы знали, к чему мы стремились, когда мы гордились своей страной. Ты в этих рамках был свободен. Что такое быть свободным? Это ты решаешь, в каких трусах ты пойдешь, выйдешь ты, /.../, на улицу или нет, наденешь ты этот намордник или нет. Ты был свободен. А сегодня мы все играем в какую-то странную игру, где мы должны придавить свою задницу, сделать вид, что мы во все это верим. И мы не можем ценой своей репутации, своих денег спорить, потому что это полицейское государство", - заявила она.
Когда ведущий Александр Александрин попросил уточнить, что такое в ее понимании полицейское государство, Калдре ответила: "Это цензура - бесконечная, во всем!". Она привела в пример ситуацию, когда на дороге полиция едет за ней, останавливает, проверяет ремень безопасности или что-то еще, и даже если все в порядке, все равно что-нибудь найдут.
Калдре отметила, что если в своем детстве она не боялась летавших над головой (советских) самолетов и военных, то сегодня истребители (НАТО) вызывают у нее чувство тревоги. "Мне не объяснили, что делают эти люди здесь, что делает эта ржавая техника здесь. Меня просто поставили перед фактом: это будет. А я своим логическим мышлением не могу понять, для чего", - сказала она.
Не понимает ношения масок
Если все самоуправления призывают людей носить маски для воспрепятствования распространению коронавируса, то специалист Йыхвиского волостного управления по связям с общественностью сказала, что не понимает необходимости ношения масок. "Мне не объяснили и меня не убедили в том, что это все (вирус) так страшно", - сказала Калдре, выразив мнение, что в статистике во многом все приписано.
Она считает, что для того, чтобы взять анализ на коронавирус, было бы достаточно плюнуть на платочек. "Какого /.../ ты вот такой палкой лезешь мне до гинекологии? - спросила она, отметив, что носит маску только для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций и не нервировать других. - Если надо, я надену, но я искренне не понимаю (смысла ношения масок)".
Калдре также сказала, что для нее на сегодняшний день самым лучшим йыхвиским старейшиной является Мартин Репинский. "Он единственный, кто в город привел очень большие инвестиции. То, что он сегодня член Рийгикогу, то, что у него там, наверху, есть свои подвязки, знакомства и так далее - для города это огромный плюс", - похвалила она.
Из-за мата на экране появилась отметка ограничения по возрасту
Поскольку в речи Калдре постоянно проскакивали нецензурные слова, режиссер на середине прямого эфира вывел на экран возрастное ограничение 18+. Смотревший передачу журналист ERR Рене Кундла спросил во время прямого эфира, почему красивая женщина так много матерится.
Калдре ответила, что это, конечно, некультурно. "Я выросла в той среде, где всегда ругались матом: если меня хвалили, то матом, если меня ругали, то тоже другой раз какое-то словцо. Там, где надо быть культурной и воспитанной, я культурная и воспитанная - у меня хватает образования и лексикона для того, чтобы не употреблять матерные слова. Но иногда, если ввинтить вовремя какое-нибудь экое словцо, оно очень ярко окрасит весь твой диалог именно в том русле, как надо", - объяснила она.
Ее последнее предложение в этой двухчасовой передаче было адресовано операторам: "Ну что, вспотели ваши ж**ы?".
Волостной старейшина: Илона Калдре помогает волостной власти быть ближе к народу
Йыхвиский волостной старейшина Юри Конрад отметил, что не относится хорошо к публичной ругани работника волостного управления Илоны Калдре, однако Калдре помогает волостной власти быть ближе к народу.
- Я обязательно поговорю с ней на эту тему, к некоторым вещам, которые она говорила, я отношусь критично. Но я понял так, что это была такая молодежная передача и люди хотят быть современными. Я такие выражения не использую, - сказал Конрад.
Осенью Конрад подтвердил в волостном собрании, что в конкурсном порядке примет на работу специалиста по связям с общественностью. "Но мы в волостном управлении решили не проводить конкурс, ведь это место всего на 0,3 ставки. Приняли ее просто так", - сказал волостной старейшина.
Конрад не смог сказать, что привело его к решению принять на эту должность именно Илону Калдре. "Она ведь такой активный и славный человек. Я сейчас ею доволен. Надеемся, что когда ограничения снимут, то будет проходить больше мероприятий, мы сможем с ее помощью больше отражать их и быть ближе к народу. Я ходил с ней по городу. Люди много разговаривают с ней. Она все же известный человек и, как я понимаю, много общалась также с политиками", - отметил он.
Когда волостное собрание осенью с перевесом в один голос выбрало Юри Конрада йыхвиским волостным старейшиной, входившая тогда в волостное собрание в качестве замещающего члена Калдре проголосовала за него. По словам Конрада, прием Калдре на работу в волостное управление не стал ответной услугой.