Ругавшаяся матом в прямом эфире PR-менеджер Йыхвиской волости: Эстония - полицейское государство, а Йыхви - дыра

Калдре отметила, что если в своем детстве она не боялась летавших над головой (советских) самолетов и военных, то сегодня истребители (НАТО) вызывают у нее чувство тревоги. "Мне не объяснили, что делают эти люди здесь, что делает эта ржавая техника здесь. Меня просто поставили перед фактом: это будет. А я своим логическим мышлением не могу понять, для чего", - сказала она.

Не понимает ношения масок

Если все самоуправления призывают людей носить маски для воспрепятствования распространению коронавируса, то специалист Йыхвиского волостного управления по связям с общественностью сказала, что не понимает необходимости ношения масок. "Мне не объяснили и меня не убедили в том, что это все (вирус) так страшно", - сказала Калдре, выразив мнение, что в статистике во многом все приписано.

Она считает, что для того, чтобы взять анализ на коронавирус, было бы достаточно плюнуть на платочек. "Какого /.../ ты вот такой палкой лезешь мне до гинекологии? - спросила она, отметив, что носит маску только для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций и не нервировать других. - Если надо, я надену, но я искренне не понимаю (смысла ношения масок)".

Калдре также сказала, что для нее на сегодняшний день самым лучшим йыхвиским старейшиной является Мартин Репинский. "Он единственный, кто в город привел очень большие инвестиции. То, что он сегодня член Рийгикогу, то, что у него там, наверху, есть свои подвязки, знакомства и так далее - для города это огромный плюс", - похвалила она.

Из-за мата на экране появилась отметка ограничения по возрасту

Поскольку в речи Калдре постоянно проскакивали нецензурные слова, режиссер на середине прямого эфира вывел на экран возрастное ограничение 18+. Смотревший передачу журналист ERR Рене Кундла спросил во время прямого эфира, почему красивая женщина так много матерится.

Калдре ответила, что это, конечно, некультурно. "Я выросла в той среде, где всегда ругались матом: если меня хвалили, то матом, если меня ругали, то тоже другой раз какое-то словцо. Там, где надо быть культурной и воспитанной, я культурная и воспитанная - у меня хватает образования и лексикона для того, чтобы не употреблять матерные слова. Но иногда, если ввинтить вовремя какое-нибудь экое словцо, оно очень ярко окрасит весь твой диалог именно в том русле, как надо", - объяснила она.

Ее последнее предложение в этой двухчасовой передаче было адресовано операторам: "Ну что, вспотели ваши ж**ы?".

Волостной старейшина: Илона Калдре помогает волостной власти быть ближе к народу

Юри Конрад. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиский волостной старейшина Юри Конрад отметил, что не относится хорошо к публичной ругани работника волостного управления Илоны Калдре, однако Калдре помогает волостной власти быть ближе к народу.

- Я обязательно поговорю с ней на эту тему, к некоторым вещам, которые она говорила, я отношусь критично. Но я понял так, что это была такая молодежная передача и люди хотят быть современными. Я такие выражения не использую, - сказал Конрад.

Осенью Конрад подтвердил в волостном собрании, что в конкурсном порядке примет на работу специалиста по связям с общественностью. "Но мы в волостном управлении решили не проводить конкурс, ведь это место всего на 0,3 ставки. Приняли ее просто так", - сказал волостной старейшина.

Конрад не смог сказать, что привело его к решению принять на эту должность именно Илону Калдре. "Она ведь такой активный и славный человек. Я сейчас ею доволен. Надеемся, что когда ограничения снимут, то будет проходить больше мероприятий, мы сможем с ее помощью больше отражать их и быть ближе к народу. Я ходил с ней по городу. Люди много разговаривают с ней. Она все же известный человек и, как я понимаю, много общалась также с политиками", - отметил он.

Когда волостное собрание осенью с перевесом в один голос выбрало Юри Конрада йыхвиским волостным старейшиной, входившая тогда в волостное собрание в качестве замещающего члена Калдре проголосовала за него. По словам Конрада, прием Калдре на работу в волостное управление не стал ответной услугой.