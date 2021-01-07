Зимние аттракционы работают вполсилы
Алутагузеский и Кивиылиский приключенческие центры друг за другом распахнули двери для желающих насладиться зимними радостями, учитывая при этом обусловленные коронавирусом ограничения.
Алутагузеский и Кивиылиский приключенческие центры друг за другом распахнули двери для желающих насладиться зимними радостями, учитывая при этом обусловленные коронавирусом ограничения.
На кивиылиской горе минусовая температура позволяла начать производство снега еще в первой декаде декабря, но открытию лыжного центра помешало решение правительства ввести локдаун в Ида-Вирумаа с 12 декабря.