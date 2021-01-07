Чт, 7.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Зимние аттракционы работают вполсилы

Кивиылиский приключенческий центр распахнул двери во вторник без широкой рекламы, однако истинные поклонники горнолыжного спорта были тут как тут.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеский и Кивиылиский приключенческие центры друг за другом распахнули двери для желающих насладиться зимними радостями, учитывая при этом обусловленные коронавирусом ограничения.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На кивиылиской горе минусовая температура позволяла начать производство снега еще в первой декаде декабря, но открытию лыжного центра помешало решение правительства ввести локдаун в Ида-Вирумаа с 12 декабря.

На прошлой неделе центр получил разрешение на деятельность и без особого шума распахнул двери во вторник, 5 января.

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