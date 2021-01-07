Рекордно дорогой нарвский проект получил дополнительно два миллиона

Международный тендер на проектирование и строительство транзитных участков нарвских улиц Раху, Пауля Кереса и центрального кругового перекрестка на площади Кереса был объявлен Нарвским департаментом городского развития и экономики в августе. Срок подачи ценовых предложений истек в ноябре, но итог смогли подвести только в январе.

В ходе тендера поступило семь ценовых предложений от ведущих строительных компаний Эстонии. Директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юрий Сайя 5 января подписал приказ о квалификации предложений и признании наилучшего из них.

Ценовое предложение от ТОО "Verston Ehitus" не акцептировали, потому что этот оферент не посещал объект для ознакомления, хотя осмотр был обязательным. Также он не представил всю информацию о своих специалистах, которая позволила бы проверить их соответствие требованиям.

Из оставшихся шести предложений выбрали самое дешевое - от АО "YIT Eesti", предложившего выполнить все работы округленно за 13,6 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Правда, организатор тендера предполагал стоимость в пределах 11,5 миллиона.

Дедлайн наступит в феврале

Более быстрому утверждению итогов тендера препятствовала нехватка денег, возникшая из-за того, что самое дешевое предложение превышало бюджет на два с лишним миллиона. Выделение дополнительных денег затягивалось из-за политических разборок в нарвском самоуправлении и смены городского руководства.

Вопрос о двух миллионах решили в Нарвском горсобрании сразу же после избрания нового мэра Нарвы 30 декабря.

- Если бы еще месяц или полтора, тогда это было бы уже очень критично, - сказал в комментарии "Северному побережью" Юрий Сайя.

Он отметил, что с учетом представленных программой государственного софинансирования сроков у Нарвы остается очень мало времени на подписание договора. Риск в том, что результат конкурса предложений еще может быть опротестован, а это снова затянет процесс.

- Если мы в течение полутора месяцев не заключим контракт, то на проекте можно ставить крест: мы не успеем его выполнить в срок, то есть девять миллионов евро государственной поддержки мы не получим, - объяснил Сайя, отвечая на вопросы депутатов Нарвского горсобрания.

Долгожданное строительство Проект реконструкции 4,7 километра транзитного пути через Нарву ("Narva TEN-T") внесен правительством ЭР в программу инвестиций в транспортную инфраструктуру на период 2014-2020 годов. Цель - улучшение пропускной способности транзитного коридора через Нарву, создание удобных и безопасных условий для передвижения транспорта и пешеходов.

В Нарве подготовка проекта ведется с 2015 года, и в надежде на эту гигантскую по местным меркам инвестицию власти приграничного города перестали латать самую разбитую транзитными фурами улицу Пауля Кереса.

Когда-то говорилось - и "Северное побережье" писало об этом, - что реализацию проекта планировали начать еще в 2018 году. Затем продолжились проблемы с проектированием, и чиновники заговорили про 2019-й, а в 2019-м уверенно сказали про начало работ в конце 2020-го. Однако и в начале 2021 года не окончательно все ясно.

Нарвский городской бюджет. ФОТО: Илья Смирнов

Ошиблись с предварительной ценой

При обсуждении в Нарвском горсобрании предложения выделить и без того рекордно дорогому проекту еще два миллиона встал вопрос: почему возникла гигантская разница между предварительным расчетом и поступившими ценовыми предложениями? Юрий Сайя ответил, что провели анализ этой нестыковки.

По словам чиновника, при предварительных расчетах ошибочно использовали методику Департамента шоссейных дорог. Тот занимается преимущественно загородными шоссе, а в городе расходы, сопутствующие дорожному строительству, выше.

Вторая весомая причина в том, что меняли проект в части ливневой канализации на главной транзитной улице Пауля Кереса. По словам Сайя, поначалу предполагали отводить дождевую воду в существующую сеть жилого района, но потом пришлось запланировать новый коллектор с промежуточными перекачивающими станциями.

Вдобавок повысилась цена, по словам Сайя, на битум, как компонент асфальта.