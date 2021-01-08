Эрик Гамзеев: На кону больше, чем Нарва
Катри Райк берется провести в застойном управлении городом Нарвой перестройку, в некотором смысле аналогичную той, что Михаил Горбачев в свои лучшие годы предпринял более 35 лет назад в Советском Союзе.
Катри Райк берется провести в застойном управлении городом Нарвой перестройку, в некотором смысле аналогичную той, что Михаил Горбачев в свои лучшие годы предпринял более 35 лет назад в Советском Союзе.
Не хочется взваливать на плечи новоиспеченного мэра Нарвы дополнительную ношу, но в предпринятом ею деле, привлекающем к себе большое внимание, на кону стоит больше, нежели только развитие и будущее города Нарвы. Успех или неудача этого мероприятия во многом повлияет и на другие подобные самоуправления, где десятилетиями удавалось культивировать политику в стиле "разделяй и властвуй".
Райк предстоит искоренить те управленческие приемы, которые она сама, будучи в оппозиции в Нарвском горсобрании, на протяжении многих лет резко осуждала. Вместе с тем нужно учитывать, что удержаться в седле ей позволяют в том числе и те политики, которые поддерживали жизнеспособность прежней системы управления и были ее бенефициарами.
В числе прочих, например, центрист Тармо Таммисте, который был мэром Нарвы около двадцати лет и начал испытывать неприязнь к прежней власти после того, как его самого выкинули за борт. Теперь в Нарвском горсобрании количество депутатов, у которых, как у Таммисте, наконец лопнуло терпение, достигло критической массы для совершения властного переворота.
Опасность вылететь из кресла мэра, оступившись на минном поле личных интересов депутатов, подстерегает Катри Райк на каждом шагу. Складывавшиеся годами привычки и представления о смысле пребывания у власти в городе быстро не поменяются.
Характерным подтверждением представления о том, что пребывание у власти должно приносить прямую личную выгоду, была статья бывшего заместителя председателя горсобрания Ларисы Олениной в нарвской муниципальной газете, где Оленина возмущалась тем, что некоторые депутаты посмели перейти на другую сторону, в то время как прежняя власть обеспечила им все, чего они только могли пожелать. Кто хотел гараж, тот его получил, кто хотел должность в каком-нибудь городском учреждении, тот ее получил.
Если Нарве удастся сделать позитивный поворот, то это с большой долей вероятности поможет добиться перемен к лучшему в управлении и укладе жизни и в других городах.
На первый взгляд кажется, что изменить такой стиль управления просто, однако на практике это похоже на перемещение карточного домика.
Один из наиболее важных вопросов - каким образом замещаются публичные должности в самоуправлении. Делают ли это путем содержательных открытых конкурсов, пытаясь привлечь на работу действительно лучших возможных специалистов, или же важнее всего посадить на городскую зарплату своих родственников, знакомых и соратников по коммунальной политике.
Первый вариант призван ускорить развитие города и обеспечить рост общего благосостояния. Второй нацелен на укрепление власти на выборах и гарантирует избранным более обеспеченную жизнь. А если останется свободное время, то и в интересах общественности что-нибудь сделают.
Чтобы сохранить власть при втором варианте, крайне важно наличие мощного аппарата пропаганды. Распространение еженедельных бесплатных муниципальных газет и видеороликов, а также наем пропагандистских работников имеют очень мало общего с действительным информированием населения. В первую очередь это политическая реклама власти предержащей за публичные деньги, говоря прямо - злоупотребление ими.
Те объемы публичных денег, которые в Эстонии в этой сфере горят ярким пламенем, в тысячи раз больше тех сумм, что потратила, скажем, прежний министр образования на личные поездки на служебном автомобиле, которые стоили ей должности.
К примеру, в Латвии и Чехии поняли, что муниципальные медиа в таком виде - это нецелесообразное использование публичных финансов, вредящее политической конкуренции. Издание инфобюллетеней разрешено только для распространения решений и оповещений самоуправления. В Эстонии политики всегда находят причины, почему муниципальные медиа необходимы в том виде, в каком они есть. Они действительно необходимы, но в первую очередь им самим. И именно тогда, когда они сами находятся у власти.
Примечательно, что когда избирательный союз Катри Райк в Нарве был в оппозиции, шел активный сбор подписей за то, чтобы прекратить издание городской газеты, поглощающей из городского бюджета 145000 евро в год. Теперь, придя к власти, в заключенном коалиционном договоре говорят уже о реформе этой газеты. Примерно как говорили о строительстве коммунизма с человеческим лицом.
Наверное, это тоже подтверждение того, что если изменения будут чересчур резкими, то колеснице нового стиля управления грозит опасность съехать с дороги.
То, как долго продержится новая власть в Нарве, в наибольшей степени зависит от того, насколько быстро и каким образом жители Нарвы ощутят изменения на себе и даст ли им городская управа во главе с Катри Райк некую правдоподобную, конкретную надежду. До сих пор развитие Нарвы и некоторых других городов Ида-Вирумаа находилось в плену управления местных кланов. Это одна из важных причин, почему число жителей в уезде за последние десять лет сократилось на 30000 человек, а безработица с большим отрывом является самой высокой в стране.
Пустые разговоры уже практически никем не воспринимаются всерьез. Если Нарве удастся сделать ощутимый позитивный поворот, то это с большой долей вероятности поможет добиться перемен к лучшему в управлении и укладе жизни и в других городах. Например, мотивирует активных людей участвовать в местных выборах или хотя бы приходить голосовать, потому что вернется исчезнувшая было вера в возможность изменений.
Именно поэтому имеет смысл обратить особое внимание на происходящее сейчас в приграничном городе. Катри Райк сама взвалила на свои плечи ответственность, которая простирается за пределы Нарвы. Песня "Wind of Change" группы "Scorpions" сейчас в Нарве может снова стать актуальной.