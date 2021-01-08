Эрик Гамзеев: На кону больше, чем Нарва

Не хочется взваливать на плечи новоиспеченного мэра Нарвы дополнительную ношу, но в предпринятом ею деле, привлекающем к себе большое внимание, на кону стоит больше, нежели только развитие и будущее города Нарвы. Успех или неудача этого мероприятия во многом повлияет и на другие подобные самоуправления, где десятилетиями удавалось культивировать политику в стиле "разделяй и властвуй".

Райк предстоит искоренить те управленческие приемы, которые она сама, будучи в оппозиции в Нарвском горсобрании, на протяжении многих лет резко осуждала. Вместе с тем нужно учитывать, что удержаться в седле ей позволяют в том числе и те политики, которые поддерживали жизнеспособность прежней системы управления и были ее бенефициарами.

В числе прочих, например, центрист Тармо Таммисте, который был мэром Нарвы около двадцати лет и начал испытывать неприязнь к прежней власти после того, как его самого выкинули за борт. Теперь в Нарвском горсобрании количество депутатов, у которых, как у Таммисте, наконец лопнуло терпение, достигло критической массы для совершения властного переворота.

Опасность вылететь из кресла мэра, оступившись на минном поле личных интересов депутатов, подстерегает Катри Райк на каждом шагу. Складывавшиеся годами привычки и представления о смысле пребывания у власти в городе быстро не поменяются.

Характерным подтверждением представления о том, что пребывание у власти должно приносить прямую личную выгоду, была статья бывшего заместителя председателя горсобрания Ларисы Олениной в нарвской муниципальной газете, где Оленина возмущалась тем, что некоторые депутаты посмели перейти на другую сторону, в то время как прежняя власть обеспечила им все, чего они только могли пожелать. Кто хотел гараж, тот его получил, кто хотел должность в каком-нибудь городском учреждении, тот ее получил.

Если Нарве удастся сделать позитивный поворот, то это с большой долей вероятности поможет добиться перемен к лучшему в управлении и укладе жизни и в других городах. 5

На первый взгляд кажется, что изменить такой стиль управления просто, однако на практике это похоже на перемещение карточного домика.

Один из наиболее важных вопросов - каким образом замещаются публичные должности в самоуправлении. Делают ли это путем содержательных открытых конкурсов, пытаясь привлечь на работу действительно лучших возможных специалистов, или же важнее всего посадить на городскую зарплату своих родственников, знакомых и соратников по коммунальной политике.

Первый вариант призван ускорить развитие города и обеспечить рост общего благосостояния. Второй нацелен на укрепление власти на выборах и гарантирует избранным более обеспеченную жизнь. А если останется свободное время, то и в интересах общественности что-нибудь сделают.