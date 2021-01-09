Справедливый переход Ида-Вируского уезда стал в последнее время горячей темой. Привожу ниже некоторые идеи и пояснения, о которых уже договорились и соглашений по которым надо достичь в ближайшее время.

Соглашение 1: Как?

В начале нынешнего года представители Министерства финансов и Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС) договорились, что стратегию справедливого перехода не будут составлять в виде отдельного документа, а отразят деятельность в ее рамках в программе правительства республики по поддержке Ида-Вирумаа и в уездной стратегии развития. Для проведения обсуждения деятельности по переходу и подачи предложений министр госуправления образовал ведущую комиссию, а ИВСС - платформу справедливого перехода.

Что такое справедливый переход (на английском языке - Just Transition) Выполнение поставленных Европейским зеленым соглашением задач сильнее всего повлияет на регионы с углеродно интенсивной экономикой, прежде всего на те регионы, где происходит добыча каменного угля в целях производства электроэнергии (так называемые угольные регионы). В ходе переговоров к угольным регионам добавились также сланцевые и торфяные. Чтобы исключить в этих регионах негативные влияния, комиссия предложила создать механизм справедливого перехода. Механизм состоит из трех ступеней: I ступень - фонд поддержки справедливого перехода (предполагаемый объем для деятельности в Ида-Вирумаа - около 340 миллионов евро); II ступень - займовые средства для частного сектора через механизм "InvestEU"; III ступень - займовые средства для публичного сектора. Финансовая схема справедливого перехода не является изолированной, а служит частью долгосрочного бюджета ЕС.

Использование уже существующих стратегий для планирования деятельности по справедливому переходу наверняка разумно, ведь составление еще одного документа ничего не добавило бы и в то же время создало бы некоторую путаницу.

Связанные со справедливым переходом важные вопросы Первоначальные соглашения относительно происходящего в рамках Европейского зеленого соглашения справедливого перехода заключены, однако более важные договоренности еще впереди.

Если мы сумеем в последующие годы привлечь в уезд инвестиции примерно на один миллиард евро, то справедливый переход будет возможен.

Предпосылкой справедливого перехода является функционирование сланцевого сектора параллельно переходу, по меньшей мере до 2040 года.

Переход - дело не только отдельных предпринимателей и чиновников, он касается всего уезда. Мы все должны понимать его необходимость и содействовать переменам.

Министр госуправления летом попросил другие министерства представить свои предложения по изменению правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа, в том числе возможные действия в рамках справедливого перехода. Поэтому у многих сложилось впечатление, будто средства фонда справедливого перехода могли бы стать универсальным средством финансирования всей деятельности, до сих пор остававшейся без финансирования.

Соглашение 2: Из каких средств?

Летом лидеры ЕС собрались на высшем уровне и в принципе договорились о бюджете ЕС на следующий период, а также о пакете восстановления экономики в объеме 750 миллиардов евро.

Бюджет одобрил также Европарламент, но не одобрили еще страны-члены ЕС - из-за противостояния Польши и Венгрии. Велика вероятность, что соглашение все же будет достигнуто, новых споров о суммах не последует и мы сможем рассчитывать на фонд поддержки справедливого перехода в размере примерно 340 миллионов евро. Но до тех пор, пока не появится договоренности по всем пунктам, приступить к использованию средств нельзя.

Что такое Европейское зеленое соглашение (на английском языке - European Green Deal) Для того чтобы вступило в силу Парижское климатическое соглашение от 2016 года, Еврокомиссия представила в конце 2019 года концепцию, согласно которой Евросоюз должен к 2050 году достичь углеродной нейтральности, то есть объем выбрасываемого в воздух углерода не должен превышать количество связываемого природой углерода. Зеленое соглашение - это концепция, пока не подкрепленная законом, однако комиссия желает в ближайшее время дойти и до евросоюзного закона о климате. Некоторые страны-члены ЕС, в том числе Эстония, не приняли решения относительно климатической нейтральности - 2050: в Эстонии продолжает действовать решение Рийгикогу от 2017 года "Основы климатической политики до 2050 года", по которому объемы выбросов углерода должны уменьшиться к 2050 году на 80% по сравнению с 1990 годом. Вступление зеленого соглашения в силу затрудняет то обстоятельство, что более точные экономические воздействия соглашения (читай: цена зеленого соглашения для общества) в настоящий момент не известны. Заказанный Еврокомиссией первоначальный анализ должен быть готов летом 2021 года. Важно осознать, что зеленый переворот - это не прямой план спасения мира от возможной климатической катастрофы. Евросоюз выбрасывает в атмосферу всего 9% всего мирового объема парниковых газов. Это, так сказать, бизнес-план ЕС, как добиться с новыми низкоуглеродными экономическими моделями и новаторскими технологиями глобального конкурентного преимущества и способности экспортировать зеленые технологии. Применение разработанных в Европе новых технологий в третьих странах помогло бы уменьшить выбросы парниковых газов на других континентах и затормозить тем самым потепление климата.

Соглашение 3: Для чего?

Первоначальная точка зрения Еврокомиссии на использование фонда справедливого перехода была такова: средства фонда должны содействовать реорганизации экономической модели регионов и формированию необходимой для этого среды, их можно использовать только в конкретном регионе (в Эстонии - в Ида-Вируском уезде) и их нельзя использовать на деятельность, связанную с добычей ископаемых топлив.

В ходе обсуждения фонда справедливого перехода в Европарламенте предлагалось, чтобы средства поддержки можно было использовать также на укрепление социального благополучия и в определенных случаях - на связанную с добычей ископаемых топлив деятельность. Постановление о фонде поддержки пока окончательно не утверждено.

"Мы должны исключить как излишнюю мечтательность, так и зацикливание на имеющемся. Не существует одного-двух универсальных решений, которые гарантировали бы успешность нашего уезда. Рассмотрения достойны все идеи". Харди Мурула

Первоначальное предложение Министерства финансов по использованию средств фонда поддержки предусматривало направление 2/3 средств на развитие предпринимательства и 1/3 средств на развитие жизненной среды.

На состоявшемся 12 ноября совещании ИВСС руководители местных самоуправлений решили, что если мы действительно хотим решить специфические проблемы региона и создать наряду со сланцевым сектором предприятия, предлагающие рабочие места с уровнем зарплат аналогичным уровню заработков в сланцевом секторе, а также приносящие налоговый и экспортный доход, то по крайней мере 90% средств фонда поддержки должны быть направлены на деятельность, непосредственно связанную с развитием предпринимательства, 10% - на развитие жизненной среды, что поддержит предпринимательскую среду.

Данную точку зрения я представил на проходившем 13 ноября собрании ведущей комиссии, а также передал ее в виде общей письменной точки зрения ИВСС, Ида-Вируского центра предпринимательства и ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" министру госуправления. В ближайшие недели использование фонда поддержки справедливого перехода будет обсуждаться в правительстве республики.

Соглашение 4: Хватит ли?

Решение руководителей местных самоуправлений направить 90% средств фонда справедливого перехода на развитие предпринимательства - радикальное, однако очень взвешенное. Если мы не сумеем в ближайшие годы создать рядом со сланцевым сектором равноценное предпринимательство, то уезд столкнется с еще более быстрым уменьшением населения.

Для структурных изменений экономической среды необходимы гораздо большие вложения, чем позволяют средства фонда справедливого перехода. Очень важно гарантировать предпринимателям доступ к займовому капиталу. Поэтому мы внесли предложение создать с привлечением средств "InvestEU" Ида-Вируский региональный займовый фонд в размере 750 миллионов евро, который обеспечил бы доступ частных инвестиций к капиталу в условиях рыночного ступора. Выделение средств происходило бы при посредничестве "KredEx".

Умело надо использовать также займовые средства III ступени для публичного сектора. При этом важно подчеркнуть, что все прежние проекты и инвестиции, связанные с госбюджетом и структурными средствами следующего периода, должны быть продолжены по меньшей мере в том же объеме.

Если мы сумеем при поддержке механизма справедливого перехода привлечь за десять лет в развитие уездного предпринимательства около одного миллиарда евро, а также целенаправленно продолжить прочую деятельность, то переход может стать более справедливым.

Соглашение 5: Для чего?

Когда пропорции использования фонда поддержки справедливого перехода будут оговорены, мы сможем перейти к составлению более точных мер финансирования. Тут необходима гибкость, чтобы пользу от механизма поддержки получили как мелкие предприниматели, так и крупные инвесторы. При необходимости придется изменить регуляции, попросив для этого у Еврокомиссии особое разрешение.

Планируя деятельность и выделяя пособия, мы должны спрашивать: окажет ли эта деятельность прямое и быстрое влияние на создание/сохранение рабочих мест? Будет ли эта деятельность конкурентоспособной и через десять лет, вне зависимости от новых регуляций? Достаточно ли инновативна эта деятельность, чтобы оставаться успешной и через 20 лет?

Мы должны избегать как чрезмерной мечтательности, так и зацикливания на имеющемся. Не существует одного-двух универсальных решений, которые гарантировали бы успешность нашего уезда. Рассмотрения достойны все идеи.

Неизвестность. Достаточно ли у нас времени?

В фокусе справедливого перехода сегодня оказались регионы, где ископаемые топлива используются при производстве энергии (так называемые угольные регионы). Переход всех остальных углеродно интенсивных секторов экономики (металлургическая и цементная промышленность, производство топлив и т.д.) тоже необходим для достижения климатических целей, но в настоящий момент договоренности о более точных действиях тут нет.

К сожалению, в Эстонии в одну кучу свалили использование сланца при производстве электроэнергии и производство масла из сланца. Производство масел, бесспорно, оказывает существенное влияние на окружающую среду, но пока мы в большинстве своем ежедневно ездим на АЗС заправлять транспорт, мы не должны чураться производства отечественных жидких топлив. Мне не верится, что добытые и произведенные в остальном мире жидкие топлива "более зеленые", чем сланцевое масло.

Неизвестность относительно будущих регуляций вместе с очень большой изменчивостью цен поставили производителей масел в очень сложное положение, которое может уже в ближайшие годы привести к значительному сворачиванию производства. Справедливым переход будет только в том случае, если осуществляться будет в течение более длительного времени, а сохранить производство масел в ближайшие десятилетия необходимо.

В фокусе Европейского зеленого соглашения оказалось использование электроэнергии. В будущем производимое из возобновляемых ресурсов электричество должно прийти на смену в тех областях, где сейчас используются ископаемые топлива. Только в тех секторах, где это немыслимо или нереально (например, производство стали, большегрузный транспорт), возможным решением является использование водорода.

Откуда взяться нашей собственной производимой из возобновляемых источников электроэнергии? Соображения природоохраны устанавливают большие ограничения при создании материковых ветропарков, при создании же морских ветропарков велико противостояние жителей приморских районов, плюс природоохранные ограничения, а бум солнечной энергии закончится, очевидно, в конце этого года, когда уже не будет возможности подключиться к схеме поддержки.

Даже если мы сумеем в ближайшие годы увеличить долю производства возобновляемой энергии, ни одна из этих планируемых производственных мощностей не обладает достаточной мощью, чтобы покрыть необходимую Эстонии пиковую нагрузку. Надежность снабжения мы можем, конечно, обеспечить хорошими линиями передачи, однако крайне сложно будет заманить нуждающиеся в электроэнергии промышленные предприятия в регион, где отсутствуют управляемые производственные мощности, ведь вдобавок к цене электроэнергии им придется платить за передачу энергии (к сожалению, эта плата в Эстонии самая высокая в регионе).

С учетом большого объема необходимых для производства электроэнергии инвестиций, расхода времени и регулятивного риска, у нас не остается иной возможности, как найти решения для поддержания в работе Аувереской станции. Будь то использование биомассы или улавливание и применение СО2, или какое-то иное регулятивное решение.

Из опубликованного Еврокомиссией обзора изменения объемов выбросов СО2 в странах Европы в 1990-2019 годах видно, что за последние 30 лет Эстония сократила выбросы больше, чем любое другое государство. С 62 процентами Эстония уже в 2019 году оказалась очень близко к взятому на 2030 год обязательству уменьшить выбросы на 70 процентов. Большинству других стран еще очень далеко до подобного результата. ФОТО: Еврокомиссия

Процесс справедливого перехода касается непосредственно Ида-Вирумаа

Справедливый переход - это применение мер, необходимых для достижения внутригосударственных и международных климатических целей, таким образом, чтобы при переходе на климатически нейтральную экономику на максимально возможном уровне сохранилось благосостояние жителей, местных самоуправлений и государства, а предпринимателям была обеспечена поддержка публичного сектора для поиска и реализации следующих за переходом новых бизнес-возможностей.

Процесс справедливого перехода касается непосредственно Ида-Вирумаа. На уровне уезда справедливый переход означает реструктуризацию сфер экономики с высоким выбросом парниковых газов.

Это включает в себя как реструктуризацию сланцевого сектора, так и диверсификацию всей экономики уезда, в том числе развитие навыков работников и улучшение жизненной среды, что обеспечит в регионе хорошую трудовую занятость и сохранение доходов.

В связи с процессом перехода в Ида-Вирумаа необходимо учитывать следующие возможные области влияния: влияние на занятость и рабочие места в регионе, включая изменения уровня заработной платы, наличие квалифицированной рабочей силы, потребности в обучении и возможности обучения

влияние на социальное чувство уверенности и удовлетворенность жителей региона

влияние на миграционные решения людей в регионе

влияние на интеграцию и социальную вовлеченность

влияние на состояние окружающей среды

влияние на экспорт на государственном и региональном уровне

влияние на цены на электроэнергию в Эстонии

влияние на цены на тепло и безопасность поставок в регионе

влияние на цену использования горючего сланца в качестве сырья

влияние на здоровье жителей региона

влияние на бюджет органов местного самоуправления в регионе и, следовательно, на публичные услуги и региональное развитие

влияние на репутацию региона среди местного населения и населения Эстонии

Переход должен быть спланирован таким образом, чтобы обеспечить стратегическую энергетическую безопасность Эстонии. С помощью социального диалога, анализа и экспертных оценок будет принято решение, будет ли справедливый переход означать реструктуризацию или полное прекращение сланцевой промышленности, и к какому времени.

Несмотря на то, что процесс перехода на климатически нейтральную экономику будет длительным, на данный момент в фокусе внимания находятся направленные на достижение долгосрочных целей действия, которые будут предприняты в следующие десять лет.

К 2030 году эстонское государство поставило цель сократить общие выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом (основы климатической политики до 2050 года и государственная энергетическая и климатическая программа до 2030 года). В 2018 году около 70% всех выбросов парниковых газов в Эстонии приходилось на крупные энергетические и промышленные секторы, из которых почти 90% приходилось на деятельность предприятий в Ида-Вирумаа.

Принимая во внимание также обязательства в соответствии с общей концепцией энергетической и климатической политики Европейского союза до 2030 года для других секторов, для СТВ ЕС (система торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского союза), основную долю которой составляет сланцевый сектор, это означает необходимость сокращения выбросов парниковых газов с нынешнего уровня в 13,8 млн. тонн (2018 год) приблизительно до 6,5 млн. тонн к 2030 году. Достижение этих целей означает значительные изменения для всего энергетического сектора Эстонии и Ида-Вирумаа.

Изменение подобного масштаба повлияет не только на компании сланцевого сектора и их сотрудников, но и на регион в целом. Влияние может быть как положительным, так и отрицательным.

Успешный переход в Ида-Вирумаа предполагает создание комплексной и хорошо управляемой стратегии для региона, которая финансируется и реализуется с помощью различных инструментов, в разработке которых активно участвует местная община.

Фонд справедливого перехода (ФСП, на английском - Just Transition Fund / JTF) - это всего лишь один из источников, который не решает все задачи и необходимые действия. Поскольку сегодня в Эстонии имеется и обновляется программа действий Ида-Вирумаа и стратегия развития Ида-Вируского уезда на период 2019-2030+, которые будут реализованы с помощью четырехлетних программ действий, разумно полагаться на эти документы по развитию для поддержки успешного перехода, дополняя их тематикой, связанной со справедливым переходом. То есть комплексная стратегия перехода Ида-Вирумаа = программа действий Ида-Вирумаа + стратегия развития Ида-Вируского уезда.

Основные цели изменения некоторых областей, связанных с переходом, планирование которых необходимо в Эстонии в целом, отражены в государственных стратегических документах, в которых по возможности также обозначено влияние и на Ида-Вирумаа. Например, обеспечение стратегического снабжения электроэнергией и адаптация сланцевого сектора к климатической политике Эстонии, определение областей "умной" специализации должны планироваться на государственном уровне. (fin.ee)

ФОТО: KIK