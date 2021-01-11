На музыкальной площадке в Йыхви откроется каток

В конце прошлого года "Северное побережье" писало, что музыкальная площадка из-за путаницы с тем, кто должен ухаживать за ней зимой, превратилась чуть ли не в каток, где трудно устоять на ногах. Теперь городские власти решили действительно залить там каток.

По словам специалиста волостного управления по хозяйству Айво Тамма, музыкальная площадка - хорошее место для катка. "Она освещена, там есть скамейки, где можно надеть коньки. Кроме того, в расположенном рядом "Pargi Keskus" можно выпить кофе или чаю", - сказал он, добавив, что строитель площадки заверил, что устройство катка ничем не повредит тамошней брусчатке.

Тамм, и сам в субботу заливавший из шлангов каток, отметил, что каток будет готов для катания на коньках, наверное, во второй половине недели. "На создание катка требуется время: надо залить определенное количество слоев воды, давая ей замерзнуть, и затем сгладить неровности", - сказал он, отметив, что в субботу, когда он там занимался заливкой, человек двадцать подходили и учили, как, по их мнению, правильно делается каток.

Йыхвиской волости помогают сделать каток региональное водное предприятие "Järve Biopuhastus" и Спасательный департамент, поддержавший шлангами. Коньки у любителей катания на льду должны быть свои, ведь пока не планируется организовать прокат коньков у катка.