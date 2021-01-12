Марье Муузикус: решительного поворота в распространении коронавируса в Ида-Вирумаа еще нет

- Показатель заболеваемости в Ида-Вирумаа, в промежутке превысивший уже 1100 случаев на сто тысяч жителей, теперь немного снизился и остается в пределах 800-900. Что ваши "разведданные" говорят о дальнейшем распространении вируса в новом году?

- Снижение уровня заболеваемости и числа близких контактов было хорошей тенденцией. Однако сейчас трудно предугадать дальнейший ход событий. В середине января получим, наверное, более четкое представление о том, как повлияли праздники, когда люди больше обычного контактировали друг с другом.

По-прежнему довольно много заражений происходит через семейное окружение или рабочее место. В некоторых учреждениях, где можно было предположить наличие инфекции, мы проводили в праздники сплошные тестирования, поэтому в последнее время процент позитивных результатов на фоне общего числа тестов и оказался высоким.

В то же время период праздников оказался хорош в том смысле, что часть предприятий, где хоть и не имелось крупных очагов, но некоторые работники все же были инфицированы, отправились во избежание рисков в рождественские или новогодние отпуска. Надеемся, что теперь, когда они снова начали работать, угроза распространения вируса в них миновала.

Заболеваемость коронавирусом в Ида-Вирумаа на прошлой неделе опять пошла на подъем В предпоследний день прошлого года заболеваемость коронавирусом в Ида-Вирумаа на 100000 жителей опустилась после нескольких недель ниже уровня 1000 человек. В первые дни нового года она продолжала снижаться и к 4 января достигла показателя 808, что уже было не намного больше, чем в Харьюмаа, где эта цифра превысила 720. Однако затем снова начался небольшой подъем: к утру прошлой пятницы этот показатель составил в Ида-Вирумаа 867. Если в первые дни года диагноз коронавирус получали меньше 75 человек в сутки, то за последние дни эта цифра значительно выросла: в среду на прошлой неделе - 140, в четверг - 155, в пятницу - 140.

- Появились ли новые крупные очаги?

- Сейчас нет. Скорее, появляются новые заражения в уже имеющихся очагах.

На статистику начала года, конечно, повлияло и то, что семейные врачи в праздники тоже отдыхали и в это время анализы делались мало. Но те, у кого была явная необходимость пройти тест, имели возможность сделать это.

- Когда очередь на вакцинирование дойдет в Ида-Вирумаа до попечительских домов?

- Очень хочу надеяться, что по возможности скоро. В случае обитателей попечительских домов симптомы COVID были поначалу легкими или вообще отсутствовали, но потом у части пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания, они довольно быстро обострялись.

- Как течение болезни проходило в куремяэском женском монастыре?

- С последнего случая заболевания прошло уже больше двух недель. Поскольку там заболели почти все обитатели, то новых случаев там больше не возникает. Сначала заражение выявили у тех, кто нуждался в больничном лечении. Позднее сплошное тестирование показало, что заболели почти все.

- С этой недели продолжится контактное обучение в начальных и выпускных классах школ Ида-Вирумаа. К чему это может привести?

- Те места, где люди массово собираются, конечно, благоприятны для распространения инфекции. Мы видели, что когда отправляли домой один классный комплект или учителей одного этажа, вирус все же распространялся дальше.

В школьном здании много мест общего пользования - гардеробы, столовые, учительские, - и в течение дня дети разных возрастных групп много передвигаются по зданию. Ведь школы большие. Если войти в школу на перемене, то движение там очень оживленное.

Но хорошо хотя бы то, что часть классов пока остается на удаленном обучении. Это все же уменьшит количество контактов и вероятность заражения. В то же время понятно, что у выпускных классов приближается период экзаменов и поэтому необходимо контактное обучение. Пожалуй, это и есть поиск разумного равновесия в нынешней ситуации.