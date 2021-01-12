Нарвский мост амортизирован и через десять лет станет опасным
Срок службы нарвского шоссейного моста выходит на финишную прямую. Строительство нового моста в сотрудничестве между Эстонией и Россией могло бы начаться через десять лет.
Срок службы нарвского шоссейного моста выходит на финишную прямую. Строительство нового моста в сотрудничестве между Эстонией и Россией могло бы начаться через десять лет.
По оценке транспортного департамента, пропускная способность построенного 60 лет назад нарвского моста скоро будет исчерпана, а его конструкции амортизированы. По мнению ведущего специалиста отдела транспортного департамента по развитию инфраструктуры Тыниса Таггера, сейчас последний момент приступить к поискам замены старому мосту, пишет ERR.