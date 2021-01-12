Нарвский мост амортизирован и через десять лет станет опасным

По оценке транспортного департамента, пропускная способность построенного 60 лет назад нарвского моста скоро будет исчерпана, а его конструкции амортизированы. По мнению ведущего специалиста отдела транспортного департамента по развитию инфраструктуры Тыниса Таггера, сейчас последний момент приступить к поискам замены старому мосту, пишет ERR.

- Существующий мост был спроектирован с учетом тогдашних нагрузок в СССР, для 18-тонных грузовиков. Нарвский мост никогда не укрепляли, срок его службы через десять лет выйдет на финишную прямую, мы не можем больше откладывать подготовку проекта реконструкции имеющегося моста, - сказал Таггер.