Вт, 12.01.2021
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Нарвский мост амортизирован и через десять лет станет опасным

Нарвский мост.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Срок службы нарвского шоссейного моста выходит на финишную прямую. Строительство нового моста в сотрудничестве между Эстонией и Россией могло бы начаться через десять лет. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По оценке транспортного департамента, пропускная способность построенного 60 лет назад нарвского моста скоро будет исчерпана, а его конструкции амортизированы. По мнению ведущего специалиста отдела транспортного департамента по развитию инфраструктуры Тыниса Таггера, сейчас последний момент приступить к поискам замены старому мосту, пишет ERR.

- Существующий мост был спроектирован с учетом тогдашних нагрузок в СССР, для 18-тонных грузовиков. Нарвский мост никогда не укрепляли, срок его службы через десять лет выйдет на финишную прямую, мы не можем больше откладывать подготовку проекта реконструкции имеющегося моста, - сказал Таггер.

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