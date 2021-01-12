Лучшие ида-вируские спортсмены прошлого года - Авели Уусталу и Эрик Рейнбок

20-летняя Авели Уусталу, представляющая Алутагузеский лыжный клуб, в конце прошлого года впервые стала чемпионкой Эстонии среди взрослых.

Лучшие спортсмены Ида-Вирумаа 2020 года Мужчины 1. Эрик Рейнбок, вольная борьба (Кохтла-Ярве) 2. Михаил Куштейн, гребля (Нарва) 3. Владимир Фролов, легкая атлетика (Нарва) Женщины 1. Авели Уусталу, лыжные гонки (Алутагузе) 2. Алина Бочтарева, биатлон (Нарва) 3. Валерия Мачель, стрельба (Нарва) Команда Экипаж двойки парной Михаил Нечаев / Игнат Гончаров, гребля (Нарва) Девушки 1. Екатерина Миротворцева, легкая атлетика (Силламяэ) 2. Анастасия Бобылева, стрельба (Нарва) 3. Диана Горишная, бокс (Кивиыли) Юноши 1. Виктор Морозов, легкая атлетика (Кохтла-Ярве) 2. Демид Солодов, плавание (Нарва) 3. Андрей Тимошин, шахматы (Кохтла-Ярве) Ветераны Среди мужчин: Юллар Рего, диск-гольф (Люганузе) Среди женщин: Анна Романенко, легкая атлетика и настольный теннис (Йыхви)

Ближе к мировым лидерам

В прошлом году она также впервые приняла участие в этапах Кубка мира, приблизившись на несколько шагов к мировой элите. Например, в Финляндии в спринте классическим стилем она заняла 58-е место среди 76 участниц.

Борец вольного стиля Эрик Рейнбок, которого выбрали лучшим спортсменом уезда второй год подряд, в прошлом году на своем первом взрослом чемпионате Европы в Риме вышел в четвертьфинал и в итоге занял десятое место среди 19 участников. На сильном по составу турнире в Ницце он занял третье место, а также стал чемпионом Эстонии.

Тренер спортсмена Алексей Хапов из кохтла-ярвеского клуба "Kuldkaru" отметил, что чемпионат Европы показал, что лучшие сильнее и опытнее, но для Рейнбока они досягаемы. "Если усиленно и упорно тренироваться, то в следующие годы будет возможно бороться с ними на равных", - сказал Хапов.

Признанная лучшей командой уезда пара гребцов Михаил Нечаев / Игнат Гончаров, представляющая нарвский спортклуб "Energia", заняла десятое место среди 18 экипажей на чемпионате Европы среди юниоров.

Лучшей юниоркой была выбрана специализирующаяся на ходьбе силламяэска Екатерина Миротворцева, которая завоевала пять золотых медалей во взрослом зачете на чемпионате Эстонии и установила два рекорда Эстонии. Среди юношей лучшим был выступающий в тройном прыжке кохтлаярвесец Виктор Морозов, ставший чемпионом Эстонии среди юниоров.

Успешный переход во взрослый спорт

Председатель Ида-Вирумааского союза спорта Ристо Линдеберг сказал, что при выборе лучших правление было вполне единодушным. "И Авели Уусталу, и Эрик Рейнбок - это молодые спортсмены, которые успешно вмешиваются в конкуренцию на высоком уровне среди взрослых. Переход из юниоров всегда был сложным, и именно в это время карьера многих успешных юных спортсменов прерывается. Однако и Уусталу, и Рейнбок в прошлом году сделали важные шаги вперед, и поэтому они вполне заслуженно были признаны лучшими спортсменами уезда", - сказал он.

Линдеберг отметил, что свой глубокий отпечаток на предыдущий спортивный год, разумеется, наложила эпидемия коронавируса, из-за чего прошло меньше соревнований. Поэтому некоторые спортсмены и не имели возможности показать ожидаемый результат. "Кандидатов на выборы лучших спортсменов из-за этого тоже выдвинули несколько меньше, чем раньше. И тем не менее лучшие выделялись довольно четко", - добавил он.