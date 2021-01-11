Легендарный ветеран не дожил до 106-летия четыре дня

По словам руководителя содружества ветеранов Валерия Тумко, несмотря на преклонный возраст Александр Разгуляев был активным человеком и интересовался жизнью города. "Мы уже обсуждали, как станем его поздравлять в условиях ограничений, а тут такое известие. К сожалению, случилось несчастье - по словам его супруги, он всегда забирал сам почту из ящика, но на днях поскользнулся и упал. Ушибся головой, вызвали скорую, но ехать в больницу наотрез отказался".

Тумко добавил, что Александр Разгуляев был примером стойкости и жизнелюбия, всегда щедро делился своими воспоминаниями с молодым поколением и, пока были силы, участвовал во всех мероприятиях. В 2013 году в числе ветеранов войны стал участником Бала победителей в Москве, участвовал в празднованиях Дня Победы в Кремлевском дворце и на параде в Москве, где ему удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Михайлович Разгуляев родился 13 января 1915 года в городе Петрограде в семье рабочего. После окончания фабрично-заводского училища работал токарем. В сентябре 1939 года поступил в Ленинградское военно-морское училище связи имени Г.К. Орджоникидзе. В июне 1941 года отправился добровольцем на Северный флот: служил сначала в полку береговой обороны, а затем, в 1942 году, был назначен командиром взвода разведчиков в состав 254-й отдельной бригады морской пехоты. Прошел путь от полуострова Рыбачьего до города Киркенеса (Норвегия).

В мирное время Александр Михайлович Разгуляев работал в научно-исследовательском институте сланцев в Кохтла-Ярве.

13 января прошлого года в честь 105-летия кохтла-ярвеского ветерана мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко устроила праздничный прием, на который собрались не только самые близкие люди, но и высокие гости: временный поверенный посольства Норвегии в Эстонии Оле Эвераас и атташе по обороне Кнут Вальбеккен вручили юбиляру памятную медаль от правительства Норвегии - дань уважения к его подвигу при освобождении города Киркенеса. В тот же день он стал первым в Эстонии обладателем памятной медали, выпущенной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - ее вручил ветерану генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков.