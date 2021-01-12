Вт, 12.01.2021
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Моржи проверяли, может ли снежная пушка заменить прорубь

Под поток из снежной пушки Прийт Орав идет в спецснаряжении - в очках.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Любители бани и зимнего купания Прийт Орав и Ало Абель охлаждались в воскресный полдень возле снежной пушки, а вечером продолжили традиционное купание в проруби. Выяснилось, что с последней все-таки ничто не сравнится.

Поскольку в шахтном музее в Кохтла-Нымме занимаются сейчас изготовлением искусственного снега, то у технического руководителя музея Ало Абеля возникла идея попробовать обернуть этот процесс и на радость любителям моржевания.

Итак, он пригласил на место баню на колесах Орава, которую припарковали рядом с работающей снежной пушкой, и можно было начинать зрелищное погружение. Дневная баня не отменила все же воскресной традиции попариться вечером на берегу вокаской запруды и окунуться в прорубь.

- Днем было больше шоу и испытание, функционирует ли снежная пушка и можно ли предлагать ее и в дальнейшем. В крайнем случае, если действительно негде взять воду, то сгодится и пушка. Это другое, экстремальное впечатление, охлаждает очень хорошо. Но кайф от воды все-таки другой: приятный и спокойный, - сравнил Прийт Орав.

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