Моржи проверяли, может ли снежная пушка заменить прорубь

Поскольку в шахтном музее в Кохтла-Нымме занимаются сейчас изготовлением искусственного снега, то у технического руководителя музея Ало Абеля возникла идея попробовать обернуть этот процесс и на радость любителям моржевания.

Итак, он пригласил на место баню на колесах Орава, которую припарковали рядом с работающей снежной пушкой, и можно было начинать зрелищное погружение. Дневная баня не отменила все же воскресной традиции попариться вечером на берегу вокаской запруды и окунуться в прорубь.

- Днем было больше шоу и испытание, функционирует ли снежная пушка и можно ли предлагать ее и в дальнейшем. В крайнем случае, если действительно негде взять воду, то сгодится и пушка. Это другое, экстремальное впечатление, охлаждает очень хорошо. Но кайф от воды все-таки другой: приятный и спокойный, - сравнил Прийт Орав.