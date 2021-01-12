Макс Каур: Ида-Вирумаа нужны миллиарды евро и более стабильная власть

Необходимость более интенсивного развития Ида-Вируского уезда давно стоит на повестке дня. Кое-что уже сделано: поддержка и развитие технопарков, то есть предпринимательства, в Нарве, Йыхви и Силламяэ, развитие программы, нацеленной на сланцевую промышленность, и туризма и т.д.

Поэтому было особенно удивительным решение не направлять в Ида-Вирумаа все 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза, а поделить их между тремя уездами. Ведь средства фонда однозначно предназначались для смягчения последствий зеленого поворота и только для тех регионов, где добываются ископаемые виды топлива для производства электроэнергии. Разведение "зеленых" поросят в Йыгевамаа - это, возможно, и хорошая идея, но не за деньги Ида-Вирумаа.

В феврале 2020 года моя давняя коллега со времен работы в Таллиннском горуправлении, комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон выступила с речью в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета. Она рассказала о пакете инвестиций, которым хотели поддержать секторы экономики в разных уголках Евросоюза. В первую очередь речь шла о Греции, Италии, Польше, а также Ида-Вирумаа. Сейчас об этом ничего не слышно, и это в ситуации, когда ученые и аналитики полагают, что Ида-Вирускому уезду в течение десяти лет понадобятся миллиарды евро.

Разведение "зеленых" поросят в Йыгевамаа - это, возможно, и хорошая идея, но не за деньги Ида-Вирумаа.

Любое развитие требует стабильности. Поговорим хотя бы об административной реформе и развитии демократии в самоуправлениях. Административная реформа - одно из тех словосочетаний, которые эстонские политики употребляют особенно активно. Но жизнь не стоит на месте, и вместо магии цифр нам нужно сосредоточиться на содержательных сторонах работы самоуправлений: неужели действительно больше ничего нельзя улучшить?

Я сам получил опыт продвижения административной реформы в Причудье. Из пяти самоуправлений мы образовали одно - Суур-Муствеэ. В Ида-Вирумаа, где после административной реформы осталось восемь самоуправлений, в наилучшем положении, кажется, находятся Алутагузе и Люганузе.

Йыхви тоже всегда был в авангарде. Волость и город объединились еще в 2005 году, следующим шагом должно стать объединение Йыхви с Тойла. Кроме того, можно взвесить и вовлечение поселка Ору.

То, что Эстония в 2017 году сумела провести масштабное сокращение числа самоуправлений, достойно восхищения. Однако это не решило некоторые важные проблемы, которые встали перед самоуправлениями и их жителями. Одна из наиболее заметных проблем в маленьких самоуправлениях Эстонии - нестабильность власти, которую провоцируют в некоторой степени коррупционные атмосфера и поведение.

Исходя из этой ситуации, мы должны найти те решения, которые обеспечат более демократическую и стабильную организацию власти. Одно из важных предложений заключается в том, чтобы взвесить возможность прямых выборов мэра и волостного старейшины в самоуправлениях. Это не означало бы существенного изменения существующей модели. Не возникло бы никакой диктатуры, поскольку руководитель самоуправления всегда подотчетен местному собранию.

Вопрос отзыва самоуправленческого руководителя тоже решаем. Например, мэра можно было бы отозвать по итогам народного голосования жителей самоуправления или решением горсобрания, причем для снятия руководителя самоуправления с должности было бы достаточно не 50%+1 голоса, а, например, требовалось бы набрать большинство в 2/3 голосов. Это стабилизировало бы ту хаотическую ситуацию, которая охватила уже слишком многие города и волости Эстонии.