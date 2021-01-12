Новый плавательный бассейн в Нарве может открыться в феврале

Предполагается, что "Spes Ehital" начнет оказывать услугу бассейна с 15 февраля, но точная дата его открытия для публики будет названа с учетом антикоронавирусных ограничений на тот момент.

Договор подписан на пять лет. "Riigi Kinnisvara" отдает в аренду новый плавательный бассейн со всеми необходимыми вспомогательными, санитарными и техническими помещениями: раздевалки, душевые, туалеты, сауны, помещение для возможного кафе и т.д. Суммарная площадь - 1106 квадратных метров.

Руководитель "Spes Ehital" Антон Иванов подтвердил, что они пригласят в бассейн всех желающих - как студентов из учебно-жилого комплекса, так и жителей Нарвы.

- Идут переговоры также со школами и детскими садами, чтобы организовать тренировки по плаванию для учеников. В Нарве действует на сегодня один бассейн при спортшколе, который перегружен, новый же бассейн даст детям приграничного города лучшие возможности заниматься плаванием, - прокомментировал Иванов.

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что они с Ивановым уже выходили на первую связь, а теперь нужны расчеты того, сколько будет стоить сотрудничество для города. До этого, по словам Райк, ни один чиновник не сможет сказать об этом ничего определенного.

- Это сложный вопрос, для решения которого нужно знать его (предпринимателя) видение и видение города, и тогда будет найден компромисс. Но однозначно, что этот вопрос сейчас перед нами стоит, - сказала Райк.

Единый учебно-жилой комплекс Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета был открыт в Нарве 2 октября, однако на его первом этаже построенный и полностью оснащенный плавательный бассейн не заработал, так как затянулся поиск оператора-арендатора.

По первоначальному замыслу арендодателя, оператор должен будет обеспечивать оказание услуги бассейна ежедневно с 7.00 до 23.00. Предприниматель будет свободен в установлении цен, но оговорены льготные категории посетителей. Так, работники учреждений МВД (полицейские, пограничники, спасатели), а также работники и учащиеся Академии внутренней обороны должны получать пятидесятипроцентную скидку. Аналогичной льготой будут пользоваться преподаватели и учащиеся Тартуского университета из общежития нарвского учебно-жилого центра.