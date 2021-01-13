При пожаре в расположенном в деревне Аа пансионате погибли три человека

Во вторник поздним вечером в пансионате "Männiku", расположенном в деревне Аа Люганузеской волости, разгорелся пожар, в котором погибли три человека.

Пресс-представитель Спасательного департамента сказал "Северному побережью", что центр тревоги получил сообщение о пожаре в 22.16. Если поначалу сообщили, что возгорание произошло в Ааском попечительском доме, то на самом деле несчастье случилось в расположенном примерно в полукилометре от него пансионате "Männiku".

На место происшествия выехали десятки автомобилей полиции, спасателей и скорой помощи, к полуночи деревянное здание пансионата было полностью охвачено огнем, но до этого спасателям удалось проникнуть в помещения и эвакуировать уцелевших людей в расположенное рядом здание.

- Произошло большое несчастье, - сказал ночью на месте происшествия "Северному побережью" люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе. По его словам, в пансионате проживали более 40 человек, трое из них погибли и по меньшей мере одному потребовалось больничное лечение.

Также со слов Эйхе, ночью обитателей пансионата начали размещать в окрестных гостиничных заведениях, которые готовы были оказать поддержку, - это "Saka Cliff Hotell" и расположенные в Кивиыли хостели "Everest" и "Tuhamäe". "Организуем в сотрудничестве с этими хостелами, чтобы люди получили горячее питье, смогли перекусить и позавтракали. С содержащим пансионат предпринимателем имеется соглашение, что утром жильцов пансионата перевезут в другой его попечительский дом", - сказал Эйхе.

Из-за чего началось возгорание, пока неизвестно.

По сообщению Спасательного департамента, в работах по тушению участвовали спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку, Раквере, Силламяэ, Кивиыли и Кунда.

Близкие жильцов пансионата могут получить более точную информацию по телефону 5818 8728.