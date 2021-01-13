Дети из "Домашнего уюта" обменялись подарками с американцами
Двадцать воспитанников силламяэского открытого детского центра "Домашний уют" получат подарки от посольства США, сотрудничество с которым длится с 2007 года.
Двадцать воспитанников силламяэского открытого детского центра "Домашний уют" получат подарки от посольства США, сотрудничество с которым длится с 2007 года.
Визит в силламяэский детский центр - двенадцатый по счету для морских пехотинцев. Рождественская традиция основана на американской благотворительной кампании "Игрушки для малышей", проводимой сотрудниками посольств США и отрядами морских пехотинцев, служащими при представительствах. Подарки детям сотрудники посольства и их семьи покупают на собственные средства.
Передавая посылки, пресс-атташе посольства Марк Нейлор отметил, что силламяэсцы являются для их дипломатической миссии замечательными партнерами и примером радушия. В этом году ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, не позволили провести праздничную церемонию передачи подарков, но руководитель центра Вадим Орлов вручит их каждому индивидуально.
В благодарность дети смастерили своими руками рождественские украшения в виде ангелов, которые передали сотрудникам посольства.
Сбор подарков в посольстве основан на кампании "Игрушки для малышей", начавшейся в 1947 году в Лос-Анджелесе по инициативе резервиста Корпуса морской пехоты США майора Билла Хендрикса и других морпехов-резервистов. Успешная инициатива была превращена в национальную кампанию в 1948 году. С тех пор в рамках программы организуются благотворительные мероприятия, приносящие надежду, радость и тепло нуждающимся детям во время Рождества.