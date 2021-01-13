Дети из "Домашнего уюта" обменялись подарками с американцами

Визит в силламяэский детский центр - двенадцатый по счету для морских пехотинцев. Рождественская традиция основана на американской благотворительной кампании "Игрушки для малышей", проводимой сотрудниками посольств США и отрядами морских пехотинцев, служащими при представительствах. Подарки детям сотрудники посольства и их семьи покупают на собственные средства.

Передавая посылки, пресс-атташе посольства Марк Нейлор отметил, что силламяэсцы являются для их дипломатической миссии замечательными партнерами и примером радушия. В этом году ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, не позволили провести праздничную церемонию передачи подарков, но руководитель центра Вадим Орлов вручит их каждому индивидуально.

В благодарность дети смастерили своими руками рождественские украшения в виде ангелов, которые передали сотрудникам посольства.