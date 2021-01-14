Чт, 14.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Пытавшиеся убить полицейского надолго останутся в тюрьме

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Мужчины, попытавшиеся убить полицейского при побеге из арестантского дома в Нарве, надолго останутся в тюрьме, поскольку Государственный суд не принял в производство их жалобы.

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В Нарвском доме суда Вируского уездного суда в прошлом году признали виновными Дмитрия Додонова (34), который получил наказание в виде 14 лет лишения свободы, и Григория Кашинцева (24), которого приговорили к тюремному заключению на срок девять лет.

Мужчины обвинялись в попытке побега из Нарвского арестантского дома весной позапрошлого года и в покушении на убийство полицейского в ходе попытки побега. При конвоировании из прогулочного дворика в коридор арестантского дома Додонов брызнул в глаза полицейскому мыльным раствором, что вызвало у блюстителя порядка сильное жжение в глазах, и, воспользовавшись моментом, принялся его душить. Наряду с этим преступник нанес полицейскому повреждения металлической ручкой, которую выхватил у него из кармана.

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