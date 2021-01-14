Пытавшиеся убить полицейского надолго останутся в тюрьме
Мужчины, попытавшиеся убить полицейского при побеге из арестантского дома в Нарве, надолго останутся в тюрьме, поскольку Государственный суд не принял в производство их жалобы.
Мужчины, попытавшиеся убить полицейского при побеге из арестантского дома в Нарве, надолго останутся в тюрьме, поскольку Государственный суд не принял в производство их жалобы.
В Нарвском доме суда Вируского уездного суда в прошлом году признали виновными Дмитрия Додонова (34), который получил наказание в виде 14 лет лишения свободы, и Григория Кашинцева (24), которого приговорили к тюремному заключению на срок девять лет.