Полиция разыскивает пропавшего в Кохтла-Ярве 50-летнего Роберта

Во вторник, 12 января, родственники сообщили о пропавшем Роберте, с которым последний раз на контакт выходили 25 декабря прошлого года. В тот день Роберт должен был отправиться на автобусе в Алутагузескую волость на работу, но туда так и не добрался. И по сей день неизвестно, где находится Роберт.