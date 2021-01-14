День новых политических назначений в Нарве

Три члена Нарвской горуправы остались из ее предыдущего состава: директор департамента финансов Елена Голубева, директор департамента социальной помощи Елена Васильева, завотделом культуры Виктория Лутус.

Новым членом горуправы стал Сергей Горлач, занявший воссозданную должность заместителя мэра, или вице-мэра.

Пятым членом горуправы является сама мэр Нарвы Катри Райк.

Из предыдущего состава горуправы не введена в новый директор департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачева. Эту сферу теперь курирует вице-мэр. Наряду с горхозяйством он курирует департаменты развития и экономики, а также архитектуры и городского планирования.

Для вице-мэра Горлача утвержден оклад в размере 3161 в месяц. Три совмещающих члена горуправы продолжат получать вдобавок к своим окладам руководителей подразделений возмещения по 250 евро в месяц.

Оклад мэра Нарвы составляет 4000 евро в месяц.

"Целеустремленный и ответственный человек"

Предложение о создании высокооплачиваемой должности вице-мэра вызывало сомнения как в депутатской коалиции, так и на заседании Нарвского горсобрания. Его председатель Татьяна Стольфат отметила, что сфера городского хозяйства крайне важна для Нарвы, поэтому, чтобы заниматься ею как следует, необходим сотрудник на полную занятость.

- Сергей Горлач - целеустремленный и ответственный человек. Он, безусловно, справится со своими обязанностями. В последние годы планомерное развитие Нарвы затормозилось, однако у новой коалиции есть желание и общее видение - это необходимые условия, чтобы осуществить масштабные изменения, - полагает Стольфат.

Сам Горлач говорит в первую очередь о контроле над уже начатыми в городе проектами.

- В Нарве сейчас идет реализация нескольких инфраструктурных и строительных проектов, как, например, реконструкция Ратушной площади, участков дорог на улицах Раху и Кереса, реконструкция и строительство гимназий и основных школ. Необходимо, чтобы осуществление этих проектов проходило в темпе и без задержек. В ближайшее время необходимо начать подготовку проектов в рамках справедливого перехода. Также нельзя забывать о различных текущих вопросах, связанных с городским хозяйством, - сказал вице-мэр.

Передвижки внутри властной коалиции

Сергея Горлача заменит в Нарвском горсобрании начинающий политик Марина Шурупова, баллотировавшаяся в 2017 году по списку избирательного союза "Meie Narva". Сам Горлач при этом давно вышел из фракции "Meie Narva" и впоследствии вступил в центристскую фракцию "Kesk", хотя является убежденным членом Партии реформ.

Такому усилению "Meie Narva", однако, помешал 11 января выход из нее Антса Кутти. Кутти высказал несогласие с тем, как внутри фракции обсуждаются решения и как среди ее членов распределили руководящие посты в горсобрании. После своего демарша Кутти заявил, что продолжает поддерживать коалицию. Он предположительно вступит в коалиционную фракцию "Kesk".

На том же заседании 11 января были избраны два заместителя председателя Нарвского горсобрания. Первым заместителем стал член фракции "Kesk" Тармо Таммисте, вторым - председатель фракции "Meie Narva" Яна Кондрашова.