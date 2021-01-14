Коронавирус остановил работу хирургического отделения Нарвской больницы

- До 22 января включительно мы приостанавливаем плановые операции, кроме тех, что касаются пациенток женской клиники. Роды будут приниматься в обычном режиме, - прокомментировал главный врач Нарвской больницы Олев Силланд.

Весь персонал стационара хирургического отделения, кроме уже переболевших COVID-19, отправлен на карантин на десять дней, добавил он. Пациентов с положительным тестом на коронавирус перевели в COVID-отделение.

Главный врач больницы отметил, что тех пациентов, которые не требуют оперативного хирургического лечения, но находились в хирургии, временно перевели на площади терапевтической клиники. "При этом важно отметить, что в больнице на круглосуточном дежурстве остнется хирург, и операционные службы продолжат работать", - добавил Силланд.

Пациенты, требующие экстренного оперативного хирургического лечения, будут перенаправлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

В случае пациентов, нуждающихсмся в экстренном оперативном хирургическом лечении и не подлежащих транспортировке, Нарвская больница готова обеспечить их лечением у себя, пояснил член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов.

Также продолжат лечение в больнице и нуждающиеся в этом маленькие пациенты детского отделения, которых временно перевели на площади терапевтической клиники.

За последние сутки в Ида-Вирумаа обнаружен 131 новый инфицированный коронавирусом. Заболеваемость на 100 000 жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа составила 885,6. Если в конце прошлого года этот показатель превышал 1100, то теперь он стабилизировался между 800-900.