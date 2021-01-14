Правительство разрешило открыть школы в Ида-Вирумаа с 25 января

В настоящее время в школах Ида-Вирумаа на контактном обучении находятся ученики 1-4-х, 9-х и 12-х классов. Остальные - на дистанционном обучении.

Министр образования Яак Ааб сказал rue.err.ee, что школы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа откроются с 25 января. "Конечно, это приведет к контактам, но научный совет рекомендует, чтобы обучение могло быть именно контактным, и лучше сохранить другие ограничения. С 18 января будет разрешено индивидуальное образование по интересам и деятельность кружков, а также спортивная деятельность в залах по системе 1+1", - сказал он.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, музеи и выставочные залы могут быть открыты с 18 января, но их заполняемость не должна превышать 50 процентов.

Большинство других ограничений в Ида-Вирумаа продлены правительством до 1 февраля. Например, спа, общественные сауны, бассейны и заведения общественного питания остаются закрытыми. До конца января будет запрещена организация культурно-развлекательных мероприятий.