Пт, 15.01.2021
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Правительство разрешило открыть школы в Ида-Вирумаа с 25 января
Большинство других ограничений действуют до конца месяца

Ярвеская школа города Кохтла-Ярве. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Правительство решило разрешить всем классам в школах Ида-Вирумаа и Харьюмаа вернуться к обычному контактному обучению со следующей недели, то есть с 25 января. Большинство других ограничений продлены до конца месяца.

В настоящее время в школах Ида-Вирумаа на контактном обучении находятся ученики 1-4-х, 9-х и 12-х классов. Остальные - на дистанционном обучении. 

Министр образования Яак Ааб сказал rue.err.ee, что школы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа откроются с 25 января. "Конечно, это приведет к контактам, но научный совет рекомендует, чтобы обучение могло быть именно контактным, и лучше сохранить другие ограничения. С 18 января будет разрешено индивидуальное образование по интересам и деятельность кружков, а также спортивная деятельность в залах по системе 1+1", - сказал он.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, музеи и выставочные залы могут быть открыты с 18 января, но их заполняемость не должна превышать 50 процентов. 

Большинство других ограничений в Ида-Вирумаа продлены правительством до 1 февраля. Например, спа, общественные сауны, бассейны и заведения общественного питания остаются закрытыми. До конца января будет запрещена организация культурно-развлекательных мероприятий. 

За последние сутки в Ида-Вирумаа обнаружен 131 новый инфицированный коронавирусом. Заболеваемость на 100 000 жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа составила 885,6. Если в конце прошлого года этот показатель превышал 1100, то теперь он стабилизировался между 800-900. 

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