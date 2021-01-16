Сб, 16.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Консультант по питанию Надежда Пахка поможет изменить привычки на более здоровые

Надежда Пахка отмечает, что ее работа - это постепенное формирование нового мышления человека, обратившегося к консультанту по питанию, и в идеале через какое-то время он должен начать правильно питаться, не задумываясь о том, правильно он кушает или нет. ФОТО: Erakogu

Надежда Пахка - первый и пока единственный в Ида-Вирумаа консультант по питанию, которая прошла обучение в Академии общественного здоровья. "Основные принципы правильного питания очень просты, но, как показывает практика, не все могут ими пользоваться, - отмечает она. - Тут-то и приходят на помощь обученные люди, которые разложат все эти знания по полочкам, дадут ответы на вопросы и помогут разобраться, опираясь на доказательную базу".

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Существует немало различных программ правильного питания, которые можно найти в интернете. В чем же особенность ваших консультаций?

- Цель программ - научить в общем правильно питаться, похудеть, улучшить самочувствие и т.п., а основной особенностью в работе консультанта по питанию является индивидуальный подход и клиентоцентрированность. Каждый человек индивидуален. У всех нас разный опыт, разные привычки, темп жизни, мотивация. Не говоря уж о причинах, по которым люди нуждаются в поддержке по вопросам питания. Безусловно, мы живем в век информации и черпать знания можно из книг, журналов, интернет-источников. Но в какой-то момент можно во всех этих знаниях запутаться. И всем ли источникам можно доверять?

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