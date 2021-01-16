Консультант по питанию Надежда Пахка поможет изменить привычки на более здоровые

- Цель программ - научить в общем правильно питаться, похудеть, улучшить самочувствие и т.п., а основной особенностью в работе консультанта по питанию является индивидуальный подход и клиентоцентрированность. Каждый человек индивидуален. У всех нас разный опыт, разные привычки, темп жизни, мотивация. Не говоря уж о причинах, по которым люди нуждаются в поддержке по вопросам питания. Безусловно, мы живем в век информации и черпать знания можно из книг, журналов, интернет-источников. Но в какой-то момент можно во всех этих знаниях запутаться. И всем ли источникам можно доверять?