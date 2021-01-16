Консультант по питанию Надежда Пахка поможет изменить привычки на более здоровые
Надежда Пахка - первый и пока единственный в Ида-Вирумаа консультант по питанию, которая прошла обучение в Академии общественного здоровья. "Основные принципы правильного питания очень просты, но, как показывает практика, не все могут ими пользоваться, - отмечает она. - Тут-то и приходят на помощь обученные люди, которые разложат все эти знания по полочкам, дадут ответы на вопросы и помогут разобраться, опираясь на доказательную базу".