"Järve Biopuhastus" надеется уже к осени решить проблему запаха в Кохтла-Ярве
Остаточный ил с очистных сооружений за холодный период вывезут, и к весне ожидающих компостирования куч не накопится.
Остаточный ил с очистных сооружений за холодный период вывезут, и к весне ожидающих компостирования куч не накопится.
Самый ужасный запах распространяется с очистных сооружений ТОО "Järve Biopuhastus" весной и летом, когда на месте компостируют остаточный ил. Особенно плохи дела в мае, когда на компостную площадку выгружают весь накопившийся в кучах за зиму остаточный ил и начинают его там шевелить.