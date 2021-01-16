Сб, 16.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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"Järve Biopuhastus" надеется уже к осени решить проблему запаха в Кохтла-Ярве

Так как образующийся зимой остаточный ил уже не собирают в кучи, то весной, когда начнется компостирование, этого зловонного осадка будет гораздо меньше. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Остаточный ил с очистных сооружений за холодный период вывезут, и к весне ожидающих компостирования куч не накопится. 

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Самый ужасный запах распространяется с очистных сооружений ТОО "Järve Biopuhastus" весной и летом, когда на месте компостируют остаточный ил. Особенно плохи дела в мае, когда на компостную площадку выгружают весь накопившийся в кучах за зиму остаточный ил и начинают его там шевелить.

К этой весне таких куч не образуется, поскольку в августе прошлого года водное предприятие заключило договор с двумя фирмами по обращению с отходами, которые регулярными рейсами вывезут образующийся в холодное время остаточный ил. 

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