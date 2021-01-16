"Järve Biopuhastus" надеется уже к осени решить проблему запаха в Кохтла-Ярве

Самый ужасный запах распространяется с очистных сооружений ТОО "Järve Biopuhastus" весной и летом, когда на месте компостируют остаточный ил. Особенно плохи дела в мае, когда на компостную площадку выгружают весь накопившийся в кучах за зиму остаточный ил и начинают его там шевелить.