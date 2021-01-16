Майт Сепп: В Йыхви ожидается год политкомедии высшего пошиба
Теперь, когда я вновь свободен от обязанностей замещающего члена Йыхвиского волостного собрания, можно было бы снова свободнее высказываться о происходящем в волости.
Теперь, когда я вновь свободен от обязанностей замещающего члена Йыхвиского волостного собрания, можно было бы снова свободнее высказываться о происходящем в волости.
Но, как я уже говорил раньше, роль коммунального политика быстро учит немногословности. Не знаешь ведь, с кем придется дружить на следующей неделе. И попробуй состроить хорошую мину после высказанных колкостей. Да и порой хорошо не кидаться за компьютер в порыве гнева, чтобы выразить свое мнение.
Например, в прошлом году я думал позубоскалить над тогдашним помощником старейшины Наталией Абель, которая отвечала за завершение строительства йыхвиского променада. Если кто еще помнит, это было то злополучное благоустройство окрестностей концертного дома, которое все затягивалось и затягивалось. Постыдным образом.
Но и я, к своему стыду, тянул с написанием статьи. В конце концов участок перед концертным домом доделали, и получилось довольно красиво. Так и не вышло покритиковать.
Спустя полгода я оказался в одной компании с помощником старейшины от нашей коалиции Мессурме Писаревой, и она похвалила Наталию, назвав ее прекрасным человеком и способным специалистом, которому, пожалуй, недостает политического опыта. Нет никакой причины сомневаться в словах Мессурме, и я был рад, что не стал писать задевающую Абель статью.
Конечно, нужно бы написать про Илону Калдре. Но для чего? В открытом письме оппозиции волостного собрания все сказано. К тому же эта тема уже как позапрошлогодний снег. В то время, когда оппозиционеры обменивались электронными письмами и подбирали нужные слова, на первую полосу "Северного побережья" уже выдвинули конфликт вокруг Айвара Сурва и спортшколы.
А тут еще и правительственный кризис. На момент написания этой статьи я еще не знаю, какие господа на Тоомпеа договорятся между собой и как все это повлияет на жизнь Йыхвиского волостного собрания. И что по сравнению с этим Калдре и ее маты? На самом деле остается только вздохнуть и констатировать, что ее высказывания даже слишком хорошо отражают уровень и стиль нынешнего волостного управления.
Что принесет новый год? Если нынешний союз Осипенко с Репинским сохранится и если отчасти рассматривать происходящее в волости как бы через призму юмора, то ожидается год, полный политкомедии высшего пошиба.
По всей видимости, продолжится фарс со спортшколой. Ее надо непременно отнять у Сурва. Я честно признаюсь, что еще не до конца понял, почему коалиция непременно и отчаянно хочет заполучить ее себе, но у меня появилось чувство, что в спортшколе где-то в углу прячется маленькая свинья-копилка, которую приятно потрясти.
Еще я предсказываю потеху при замещении должности внутреннего контролера волости. На последнем заседании волостного собрания в завершившемся году эта должность наконец была создана. Но с учетом того, как долго коалиция боролась против создания института, контролирующего внутреннюю деятельность волости, можно предположить, что выборы контролера превратятся в настоящий цирк.
Непременно выйдет комедия с народным бюджетом. Нынешняя коалиция годами противилась народному бюджету. И вот так сюрприз: теперь, в год выборов в органы местного самоуправления, решили, что это хорошая идея. Увидим, насколько странной окажется клоунада с раздачей этих 21000 евро в нашей волости.
Несомненно, оппозиция продолжит цепляться к Мартину Репинскому, ведь хочется уже наконец узнать, купил ли бывший волостной старейшина на автозаправке на деньги налогоплательщиков хот-дог с кабаносом или с франкфуртером. Или и вовсе острый хот-дог с сыром и чили? Ведь важно знать, какие закуски предпочитает столь важное лицо. Чтобы не ошибиться. Если он, скажем, придет в гости. А вдруг волостная кредитка действительно была использована при ведении волостных дел? Мы ведь не узнаем, пока не увидим чеки.
Обязательно продолжатся пляски вокруг русской основной школы и Ирины Шульгиной. Проклюнутся ли там уши какой-нибудь статьи, пока предсказывать рано. Но что-то во всей этой истории не так, иначе не торпедировались бы все попытки оппозиции хоть немного ее прояснить.
Конечно, типун мне на язык, но строительство эстонской основной школы при власти нынешней коалиции тоже может превратиться в грустный цирк.
Однако в наступившем году меня больше всего интересует то, как накажут Алексея Наумкина. За тем, как он в конце года в нарушение планов отхватил место председателя волостного собрания, по местным политическим традициям должно последовать суровое наказание. Посмотрим, но я думаю, что оно будет очень болезненным.
Мне было бы даже немного жаль, если бы Наумкин исчез с йыхвиского властного ландшафта, потому что он - молодой и способный человек, который мог бы многое предложить волости, если бы только переболел своей властной лихорадкой и взял курсы ораторского мастерства и публичных выступлений.