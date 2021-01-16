Майт Сепп: В Йыхви ожидается год политкомедии высшего пошиба

Но, как я уже говорил раньше, роль коммунального политика быстро учит немногословности. Не знаешь ведь, с кем придется дружить на следующей неделе. И попробуй состроить хорошую мину после высказанных колкостей. Да и порой хорошо не кидаться за компьютер в порыве гнева, чтобы выразить свое мнение.

Например, в прошлом году я думал позубоскалить над тогдашним помощником старейшины Наталией Абель, которая отвечала за завершение строительства йыхвиского променада. Если кто еще помнит, это было то злополучное благоустройство окрестностей концертного дома, которое все затягивалось и затягивалось. Постыдным образом.

Но и я, к своему стыду, тянул с написанием статьи. В конце концов участок перед концертным домом доделали, и получилось довольно красиво. Так и не вышло покритиковать.

Спустя полгода я оказался в одной компании с помощником старейшины от нашей коалиции Мессурме Писаревой, и она похвалила Наталию, назвав ее прекрасным человеком и способным специалистом, которому, пожалуй, недостает политического опыта. Нет никакой причины сомневаться в словах Мессурме, и я был рад, что не стал писать задевающую Абель статью.

Конечно, нужно бы написать про Илону Калдре. Но для чего? В открытом письме оппозиции волостного собрания все сказано. К тому же эта тема уже как позапрошлогодний снег. В то время, когда оппозиционеры обменивались электронными письмами и подбирали нужные слова, на первую полосу "Северного побережья" уже выдвинули конфликт вокруг Айвара Сурва и спортшколы.

А тут еще и правительственный кризис. На момент написания этой статьи я еще не знаю, какие господа на Тоомпеа договорятся между собой и как все это повлияет на жизнь Йыхвиского волостного собрания. И что по сравнению с этим Калдре и ее маты? На самом деле остается только вздохнуть и констатировать, что ее высказывания даже слишком хорошо отражают уровень и стиль нынешнего волостного управления.

Остается только вздохнуть и констатировать, что высказывания йыхвиского специалиста по связям с общественностью даже слишком хорошо отражают уровень и стиль нынешнего волостного управления.

Что принесет новый год? Если нынешний союз Осипенко с Репинским сохранится и если отчасти рассматривать происходящее в волости как бы через призму юмора, то ожидается год, полный политкомедии высшего пошиба.

По всей видимости, продолжится фарс со спортшколой. Ее надо непременно отнять у Сурва. Я честно признаюсь, что еще не до конца понял, почему коалиция непременно и отчаянно хочет заполучить ее себе, но у меня появилось чувство, что в спортшколе где-то в углу прячется маленькая свинья-копилка, которую приятно потрясти.