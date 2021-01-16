Сб, 16.01.2021
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Конкурс на проектирование утепления детсада "Тареке" провалился

Кохтла-ярвеский детсад "Тареке", в котором за 35 лет воспитали не одно поколение малышей, давно ждет преобразований. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Конкурс госпоставки на проектирование утепления кохтла-ярвеского детсада "Тареке" в понедельник признали несостоявшимся - предложения участников оказались необоснованно завышенными. 

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Кохтла-Ярве участвует в качестве ведущего партнера в проекте "Повышение энергоэффективности кохтла-ярвеского детского сада "Тареке". В соответствии с предложениями по энергоаудиту, в здании детсада, активно функционирующем 35 лет, до конца следующего года должны провести утепление фасада, кровли и цоколя, а также ремонт системы отопления и вентиляции.

По словам вице-мэра по развитию Виталия Бородина, целью этого проекта является повышение энергоэффективности здания детского сада и снижение затрат на содержание. Сумма инвестиций составляет 900000 евро, в бюджет заложена также сумма самофинансирования городской управы Кохтла-Ярве - 279000 евро. 

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