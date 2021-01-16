Конкурс на проектирование утепления детсада "Тареке" провалился

Кохтла-Ярве участвует в качестве ведущего партнера в проекте "Повышение энергоэффективности кохтла-ярвеского детского сада "Тареке". В соответствии с предложениями по энергоаудиту, в здании детсада, активно функционирующем 35 лет, до конца следующего года должны провести утепление фасада, кровли и цоколя, а также ремонт системы отопления и вентиляции.