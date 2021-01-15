Метель не испугала юных художников

Несмотря на метель, дети пришли на площадку около ДТШ, вооружились красками и с нескрываемым удовольствием воплощали свои фантазии. Мероприятие прошло с соблюдением социальной дистанции, а присутствовавшие убедились, что никакие ограничения не могут испортить настроения, когда есть желание общаться и творить искусство.