Сб, 16.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Метель не испугала юных художников

Ну и что, что сильный ветер или снег быстро разрушит творения юных художников, главное для них - сам процесс. ФОТО: Мария Крийс

Во вторник Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников провел конкурс рисунков на снегу. Из-за коронавирусных ограничений много участников пригласить не могли, но встреча порадовала и учеников, и учителей.

Несмотря на метель, дети пришли на площадку около ДТШ, вооружились красками и с нескрываемым удовольствием воплощали свои фантазии. Мероприятие прошло с соблюдением социальной дистанции, а присутствовавшие убедились, что никакие ограничения не могут испортить настроения, когда есть желание общаться и творить искусство.

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