Ида-Вируская центральная больница взяла на себя работу хирургического отделения Нарвской больницы

- До 22 января включительно мы приостанавливаем плановые операции, кроме тех, что касаются пациенток женской клиники. Роды будут приниматься в обычном режиме, - прокомментировал главный врач Нарвской больницы Олев Силланд.

Он добавил, что весь персонал стационара хирургического отделения, кроме уже переболевших COVID-19, отправлен на карантин на десять дней. Пациентов с положительным тестом на коронавирус перевели в COVID-отделение.

Главный врач больницы отметил, что тех пациентов, которым не требуется оперативное хирургическое лечение, но они находились в отделении хирургии, временно перевели на площади терапевтической клиники. "При этом важно отметить, что в больнице на круглосуточном дежурстве останется хирург и операционные службы продолжат работать", - добавил Силланд.

Пациенты, которым требуется экстренное оперативное хирургическое лечение, будут перенаправлены в Ида-Вирускую центральную больницу. В случае пациентов, нуждающихся в экстренном оперативном хирургическом лечении и не подлежащих транспортировке, Нарвская больница готова обеспечить их лечением у себя.

По словам главного врача Ида-Вируской центральной больницы Тоомаса Карийса, больница учла возможность возникновения сложившейся ситуации и может справиться с ней. "Мы гарантируем хирургическое лечение пациентов из Нарвы в Ида-Вируской центральной больнице", - подтвердил он.

Из почти 1300 сотрудников Ида-Вируской центральной больницы в пятницу были вакцинированы чуть более 300. Тоомас Карийс подтвердил, что больница предложила вакцинацию всем сотрудникам, но интерес к ней был разным. "Некоторые сотрудники были готовы, как только представилась такая возможность, некоторые решили подождать в течение первых нескольких недель, есть и такие, кто еще не принял решение", - сказал он, добавив, что больница даст разъяснения по вопросам вакцинации.

Заболеваемость на 100000 жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа составляет 900,5. Если в конце прошлого года этот показатель превышал 1100, то на начало нынешнего года он стабилизировался на уровне 800-900.

По состоянию на 15 января в Нарве коронавирусом заразился 651 человек, за сутки прибавилось 33 положительных теста, выздоровели 12 человек.