Сб, 16.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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В Нарве расселяют общежитие, мешающее развивать центр старого города

Здание нарвского общежития по улице Виру, 3 в обозримом будущем пойдет под снос. На этом месте появится Стокгольмская площадь с прекрасным видом на реновированную ратушу Нарвы. ФОТО: Илья Смирнов

На месте типового общежития 1965 года постройки за пару лет будет разбита совершенно новая площадь, призванная стать центром старого города.

Здание общежития по улице Виру, 3 в районе старой Нарвы задумали снести еще в 2012 году, но конкретика сформировалась только в 2020-м. Эти восемь лет общежитие стояло в плане на расселение, а пока до дела не дошло и чтобы жильцы имели сколь-либо приличные условия, в 2016-2017 годах город заменил там окна и реконструировал водно-канализационную систему. Впрочем, еще больше осталось неотремонтированного, как рассказала руководитель муниципального учреждения по управлению городским жильем "Narva Linnaelamu" Елена Пахомова.

По ее словам, окончательно расселить данное общежитие планировали к концу 2020 года, но возникла задержка, вызванная сменой руководителей нарвского самоуправления. Конкретно из-за смены мэра в ноябре не удалось быстро провернуть нотариальную сделку по приобретению у АО "Riigi Kinnisvara" принадлежавшей государству доли (приблизительно треть - 48 жилых комнат) в общежитии по улице Александра Пушкина, 26. Именно туда должны переселиться последние жильцы из общежития по улице Виру.

- Мы приняли Пушкина, 26 только 30 декабря и сейчас экстренно готовим его к заселению, потому что в общежитии на Виру, 3 осталось всего 30 семей из 170, - сказала Пахомова.

Общежитие мешает планам

Расселяемое общежитие по улице Виру, 3 постараются освободить полностью до конца января. "Оно сейчас почти пустое, и мы несем расходы на отопление всего здания", - пояснила Пахомова.

После расселения здание будет сразу же снято с управления "Narva Linnaelamu", и дальше им распорядится город на правах собственника. Будущее этого пятиэтажного кирпичного дома известно: снос.

Освобождающаяся территория необходима Нарве для восстановления исторического городского центра - прежде всего ратуши и Ратушной площади, а также для строительства совершенно новой Стокгольмской площади. Один край будущей Стокгольмской площади запланирован как раз на месте общежития.

В департаменте развития и экономики Нарвской горуправы сказали, что срок реализации планов на Стокгольмскую площадь уточнится по завершении проектировочных работ в течение 2021 года. Предположительно - начало 2023 года.

Новое сердце старой Нарвы

  • Нарвская горуправа занимается параллельно двумя большими инвестиционными проектами: первый - проект реконструкции Нарвской ратуши и прилегающей территории, прежде всего Ратушной площади, второй - проект строительства Стокгольмской площади (первый этап). Ожидается, что оба проекта завершатся примерно одновременно в 2023 году, чтобы забилось сразу целое новое сердце старого города.
  • Проекты двух площадей, разделенных зданием ратуши, разрабатываются в соответствии с эскизами "Narvainen" (см. иллюстрацию) от бюро "KOKO Arhitektid". Эта творческая работа победила в архитектурном конкурсе в 2017 году.
  • По проекту реконструкции Нарвской ратуши и прилегающей территории, ныне пустующее историческое здание 17-го века приобретет как публичные и представительские функции - размещение органов местной власти, так и коммерческие - сдача помещений в аренду различным заведениям в расчете на туристов и местную публику.
  • Прилегающие к ратуше с разных сторон Ратушная и Стокгольмская площади будут многофункциональными - от автопарковки до мест для отдыха и изучения исторического архитектурного наследия.
Один из эскизов идейного проекта "Narvainen". ФОТО: KOKO Arhitektid OÜ

Идеально совпало

По словам Елены Пахомовой, в целом по нарвским общежитиям происходит снижение числа проживающих, чего не ожидали и не предвидели. С учетом всех перемен на Виру, 3 уже примерно полтора года не заселяли новых жильцов, а имевшихся расселяли по другим местам. 

- Последние два года показали снижение числа и проживающих в городе Нарва, и желающих получить общежитие, и, конечно же, много людей умерло за последний год. Поэтому у нас стали образовываться в общежитиях пустые комнаты, а чтобы экономно и целесообразно управлять имуществом - не выбрасывать деньги за пустое жилье, мы решили расселять общежитие на Виру, 3 и укомплектовывать семь остальных, - рассказала Пахомова. - Тенденция такая, что лет через восемь, я думаю, может быть, придется еще одно общежитие закрыть, - предположила она.

Пахомова также отметила, что переселения происходили мирно. Всегда учитывались пожелания нанимателей насчет смены адреса, людям выделялось другое муниципальное жилье, отремонтированное за счет городского бюджета. 

На нынешнем этапе все это идеально совпало с проектами развития Нарвской ратуши и прилегающих к ней площадей.

Перезапуск сердца старой Нарвы - 
долгая история​

Проектное изображение Нарвской ратуши. ФОТО: OÜ Zoroaster / www.narva.ee

Проект реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади:

  • 2015 - государственный тендер на осуществление проектировочных работ
  • 2016 - предварительное ходатайство в Государственный центр вспомогательных услуг (RTK, ранее - в Фонд содействия развитию предпринимательства, или EAS) на получение поддержки из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы устойчивого развития городов Ида-Вирумаа
  • 2016-2017 - идейный архитектурный конкурс по центру старого города Нарвы; победитель - ТОО "KOKO Arhitektid"
  • 2016-2019 - ТОО "Zoroaster" проектировало здание Нарвской ратуши, Ратушной площади и ближайших улиц. Возник судебный спор в части авторского права, а также появилась необходимость проведения архитектурного конкурса по центру старого города Нарвы. Также изменились особые условия охраны памятников старины, что повлекло за собой кардинальное изменение прежде существовавшего проекта АО "Irbistero"
  • 2019 - одобрено основное ходатайство на реализацию и финансирование проекта; разрешение на строительство; заключение договора с организатором тендера для проведения государственных тендеров на руководство строительством, само строительство, надзор собственника и авторский надзор
  • 2020 - договор с ТОО "Ehitusagentuur" на руководство строительством; договор с ТОО "P.P. Projekt" на экспертизу крыши ратуши
  • 2020 - международный строительный тендер. Первоначальный срок представления ценовых предложений (7.09.2020) по просьбе оферентов дважды продлен. По состоянию на 14 января 2021 года ценовые предложения отправлены на согласование с программой
  • На строительные работы запланировано 22 месяца
  • 2022 - окончание реализации проекта согласно предварительному графику работ
  • 2023 - полное окончание всех действий по реализации проекта, согласно условиям программы.

Проект строительства Стокгольмской площади, первый этап:

  • 2016 - Нарвское горсобрание утвердило проект "Строительство Стокгольмской площади" в составе резервного списка по плану действий устойчивого развития региона Нарвы
  • 2016-2017 - идейный архитектурный конкурс по центру старого города Нарвы; победитель - ТОО "KOKO Arhitektid"
  • 2019 - ходатайство в Министерство финансов о возможности реализации проекта; до этого подача ходатайств по проектам из резервного списка не была разрешена. Получено одобрение от Минфина. В рамках первого этапа планируется реализовать порядка 30 процентов (2300 квадратных метров) от общего объема проекта, так как сумма пособия от программы поддержки ограничена и составляет максимально 854 тысячи евро
  • 2019 - одобрение предварительного проектного ходатайства на получение поддержки из Государственного центра вспомогательных услуг (RTK, ранее Фонд содействия развитию предпринимательства, или EAS) из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы устойчивого развития городов Ида-Вирумаа
  • 2019 - договор с организатором тендера на проектирование. В ходе подготовки тендерных документов возникла проблема в части определения объемов работ. Долгая переписка с программой и Министерством финансов для установления, какие части проектирования разрешено заказывать у победителя идейного конкурса
  • 2020 - договор с "KOKO Arhitektid" на работы по проектированию архитектурной и ландшафтной частей, а также авторский надзор; договор с организатором тендера по проектированию специальных частей проекта и государственный тендер на их проектирование. Срок представления ценовых предложений истек 15 января 2021 года
  • 2023 - полное окончание всех действий по реализации проекта согласно условиям программы

По информации Департамента развития и экономики города Нарва

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