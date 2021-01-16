В Нарве расселяют общежитие, мешающее развивать центр старого города

Здание общежития по улице Виру, 3 в районе старой Нарвы задумали снести еще в 2012 году, но конкретика сформировалась только в 2020-м. Эти восемь лет общежитие стояло в плане на расселение, а пока до дела не дошло и чтобы жильцы имели сколь-либо приличные условия, в 2016-2017 годах город заменил там окна и реконструировал водно-канализационную систему. Впрочем, еще больше осталось неотремонтированного, как рассказала руководитель муниципального учреждения по управлению городским жильем "Narva Linnaelamu" Елена Пахомова.

По ее словам, окончательно расселить данное общежитие планировали к концу 2020 года, но возникла задержка, вызванная сменой руководителей нарвского самоуправления. Конкретно из-за смены мэра в ноябре не удалось быстро провернуть нотариальную сделку по приобретению у АО "Riigi Kinnisvara" принадлежавшей государству доли (приблизительно треть - 48 жилых комнат) в общежитии по улице Александра Пушкина, 26. Именно туда должны переселиться последние жильцы из общежития по улице Виру.

- Мы приняли Пушкина, 26 только 30 декабря и сейчас экстренно готовим его к заселению, потому что в общежитии на Виру, 3 осталось всего 30 семей из 170, - сказала Пахомова.

Общежитие мешает планам

Расселяемое общежитие по улице Виру, 3 постараются освободить полностью до конца января. "Оно сейчас почти пустое, и мы несем расходы на отопление всего здания", - пояснила Пахомова.

После расселения здание будет сразу же снято с управления "Narva Linnaelamu", и дальше им распорядится город на правах собственника. Будущее этого пятиэтажного кирпичного дома известно: снос.

Освобождающаяся территория необходима Нарве для восстановления исторического городского центра - прежде всего ратуши и Ратушной площади, а также для строительства совершенно новой Стокгольмской площади. Один край будущей Стокгольмской площади запланирован как раз на месте общежития.

В департаменте развития и экономики Нарвской горуправы сказали, что срок реализации планов на Стокгольмскую площадь уточнится по завершении проектировочных работ в течение 2021 года. Предположительно - начало 2023 года.