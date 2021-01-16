В Нарве расселяют общежитие, мешающее развивать центр старого города
На месте типового общежития 1965 года постройки за пару лет будет разбита совершенно новая площадь, призванная стать центром старого города.
На месте типового общежития 1965 года постройки за пару лет будет разбита совершенно новая площадь, призванная стать центром старого города.
Здание общежития по улице Виру, 3 в районе старой Нарвы задумали снести еще в 2012 году, но конкретика сформировалась только в 2020-м. Эти восемь лет общежитие стояло в плане на расселение, а пока до дела не дошло и чтобы жильцы имели сколь-либо приличные условия, в 2016-2017 годах город заменил там окна и реконструировал водно-канализационную систему. Впрочем, еще больше осталось неотремонтированного, как рассказала руководитель муниципального учреждения по управлению городским жильем "Narva Linnaelamu" Елена Пахомова.
По ее словам, окончательно расселить данное общежитие планировали к концу 2020 года, но возникла задержка, вызванная сменой руководителей нарвского самоуправления. Конкретно из-за смены мэра в ноябре не удалось быстро провернуть нотариальную сделку по приобретению у АО "Riigi Kinnisvara" принадлежавшей государству доли (приблизительно треть - 48 жилых комнат) в общежитии по улице Александра Пушкина, 26. Именно туда должны переселиться последние жильцы из общежития по улице Виру.
- Мы приняли Пушкина, 26 только 30 декабря и сейчас экстренно готовим его к заселению, потому что в общежитии на Виру, 3 осталось всего 30 семей из 170, - сказала Пахомова.
Расселяемое общежитие по улице Виру, 3 постараются освободить полностью до конца января. "Оно сейчас почти пустое, и мы несем расходы на отопление всего здания", - пояснила Пахомова.
После расселения здание будет сразу же снято с управления "Narva Linnaelamu", и дальше им распорядится город на правах собственника. Будущее этого пятиэтажного кирпичного дома известно: снос.
Освобождающаяся территория необходима Нарве для восстановления исторического городского центра - прежде всего ратуши и Ратушной площади, а также для строительства совершенно новой Стокгольмской площади. Один край будущей Стокгольмской площади запланирован как раз на месте общежития.
В департаменте развития и экономики Нарвской горуправы сказали, что срок реализации планов на Стокгольмскую площадь уточнится по завершении проектировочных работ в течение 2021 года. Предположительно - начало 2023 года.
По словам Елены Пахомовой, в целом по нарвским общежитиям происходит снижение числа проживающих, чего не ожидали и не предвидели. С учетом всех перемен на Виру, 3 уже примерно полтора года не заселяли новых жильцов, а имевшихся расселяли по другим местам.
- Последние два года показали снижение числа и проживающих в городе Нарва, и желающих получить общежитие, и, конечно же, много людей умерло за последний год. Поэтому у нас стали образовываться в общежитиях пустые комнаты, а чтобы экономно и целесообразно управлять имуществом - не выбрасывать деньги за пустое жилье, мы решили расселять общежитие на Виру, 3 и укомплектовывать семь остальных, - рассказала Пахомова. - Тенденция такая, что лет через восемь, я думаю, может быть, придется еще одно общежитие закрыть, - предположила она.
Пахомова также отметила, что переселения происходили мирно. Всегда учитывались пожелания нанимателей насчет смены адреса, людям выделялось другое муниципальное жилье, отремонтированное за счет городского бюджета.
На нынешнем этапе все это идеально совпало с проектами развития Нарвской ратуши и прилегающих к ней площадей.
Проект реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади:
Проект строительства Стокгольмской площади, первый этап: