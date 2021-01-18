"Eesti Energia" пытается сделать в Ида-Вирумаа Норвегию

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер отмечает, что почти все инвестиции предприятия в ближайшие годы в Ида-Вирумаа будут служить сразу по двум направлениям: чтобы увеличить эффективность и конкурентоспособность здешнего производства и в то же время уменьшить оставляемый в окружающей среде след. "Мы пытаемся сделать в этом смысле Норвегию", - констатирует он.
- В Эстонии порой слышны мнения, что сланцевая промышленность - это вчерашний день и нет больше смысла инвестировать в нее деньги, поскольку это подобно покупке мертвой коровы. В то же время у "Eesti Energia" по-прежнему имеются в этой области большие планы развития, в том числе строительство нового завода масел стоимостью около 270 миллионов евро. Как вы переубеждаете скептиков?
- Мы всегда готовы говорить на эту тему, но понимаем и скептиков. Эта тема важна для всего общества. Строительство завода масел - очень большая инвестиция, которой сопутствует также влияние на окружающую среду. Мы никогда не утверждали, что его нет. Но, например, при производстве масла эмиссия СО2 значительно меньше, чем при производстве электроэнергии из сланца, и мы постоянно работаем над тем, чтобы выбросов стало еще меньше.
Мы предъявляем факты и аргументы, и на их почве стараемся рассуждать дальше. Сложно вести дебаты, когда исходят только из эмоций и говорят, что наши аргументы не нужны.
Если исходить из аргументов, то я уверен: человек, который их осмыслит, поймет, что в этом заводе масел есть смысл. Из исследования, проведенного недавно аудиторской фирмой "KPMG", следует, что в течение следующих десяти лет сланцевая промышленность в состоянии произвести для Эстонии национальное богатство на сумму более 8 миллиардов евро.
До 2050 года (когда выбросы СО2 должны стать нулевыми) остается еще 30 лет. Та технология производства масла, что имеется у нас сегодня, очень современная. Глупо было бы не использовать ее.
В соответствии с результатами того же исследования, до десяти процентов из этих восьми миллиардов получат инвесторы и владельцы производства. Остальные же 90 процентов достанутся эстонскому обществу - местным партнерским предприятиям, работникам, государству в виде налогов и т.д. Только налоговый след "Eesti Energia" составляет 200 миллионов евро в год.
Если бы мы не продолжали сейчас заниматься сланцевой промышленностью, то закопали бы колодец, из которого сейчас пьем, а нового колодца мы еще не построили.
Предложения "Eesti Energia" по уменьшению выбросов СО2 в существующей сланцевой промышленности
Перевод 11-го блока Балтийской электростанции на биомассу.
Создание центра переобучения ида-вируских работников и центра компетенции по водороду и цифровизации производства в сотрудничестве с Вирумааским колледжем и Ида-Вирумааским центром профобразования.
Производство метанола.
Производство химикатов из сланцевого бензина и увеличение ценности отходов сланцевого сектора.
Производство и конечное потребление водорода в газовой инфраструктуре и грузовом транспорте.
Преобразование комплекса по производству масел "Enefit" в комплекс по переработке старых шин и пластика (опытная установка).
Гидроаккумулирующая электростанция.
Сокращение эмиссий СО2 при производстве электроэнергии и масел (опытная установка).
- Для новых и более зеленых начинаний тоже ведь нужно заработать деньги, а откуда еще они могут прийти, как не из имеющейся экономики?
- Разумеется. В Европе я говорил коллегам из энергосектора, что мы по сути делаем в Эстонии Норвегию. Они в ответ делают большие глаза.
Я объяснял это так, что пока еще в мире потребляют нефть и топочные масла, мы будем производить из сланца масло, зарабатывать деньги и направлять их в зеленые технологии. Таким образом мы и превратимся в одно из самых зеленых государств Европы.
Это точно то же самое, что делает Норвегия. Образ Норвегии немного биполярен, если можно так сказать: с одной стороны, она явно самое зеленое государство Европы, однако Норвегия не стала бы таковым, если бы не добывала нефть и газ. Общество акцептирует это.
У меня душа на месте. Я тоже хочу, чтобы у детей и внуков была жизнеспособная и чистая Эстония. Я считаю, что мы делаем правильное дело.
Конечно же, в Эстонии ни одна климатическая или касающаяся окружающей среды задача не останется невыполненной из-за "Eesti Energia". Скорее, "Eesti Energia" своими темпами уменьшения выбросов опережает то, что обещала сделать вся Эстония.
- То есть Эстонское общество охраны природы могло бы присвоить "Eesti Energia" титул друга природы?
- Мы такой награды не получали. Сейчас поступили официальные данные об уменьшении выбросов СО2 в странах Европы за 2019 год. (Эстония является, судя по ним, страной с самым быстрым темпом сокращения выбросов: более чем 60 процентов по сравнению с 1990 годом.)
Эстонию ругали еще за показатели прежних лет. Данные поступают с довольно большой задержкой. Мы живем уже в 2021 году. Когда поступят данные и за 2020 год, то Эстония окажется страной, которая еще сильнее уменьшила эмиссию.
"Конечно же, в Эстонии ни одна климатическая или касающаяся окружающей среды задача не останется невыполненной из-за "Eesti Energia". Скорее, "Eesti Energia" своими темпами уменьшения выбросов опережает то, что обещала сделать вся Эстония".
- Насколько позволило бы сократить в будущем выбросы СО2 при производстве масла планируемое метаноловое производство?
- При производстве масла эмиссия СО2 возникает при сжигании полукоксового газа и полукокса. Полукокс - это сланец с очень низкой теплотворной способностью, прошедший через процесс пиролиза. Поскольку мы не хотим возвращать эту органику в окружающую среду, то она проходит через котел, органика изымается и при этом процессе образуется также немного СО2.
Сжигать этот газ впустую было бы глупо, поскольку он является ценным сырьем и с ним можно сделать что-нибудь получше. Производство метанола - одна из таких возможностей.
Мы создали бы для газа больше дополнительной ценности. Метанол стал бы для Эстонии новой статьей экспорта. Этого газа образуется в Ида-Вирумаа при производстве масла довольно много. Поскольку мы его в этом случае не сжигали бы, то это значительно уменьшило бы эмиссию СО2. Два хороших дела сразу.
При создании завода метанола надо еще изучить и адаптировать технологию, поскольку сланцевый газ - не стандартный.
Осуществление настолько крупного инновационного проекта нуждается также в поддержке. Поэтому мы тоже просим деньги из фонда справедливого перехода. Инвестиция в производство метанола - не маленькая, однако она повысила бы конкурентоспособность сланцевого сектора, уменьшила бы выбросы, создала бы рабочие места и принесла бы Эстонии экспортный доход. Это очень-очень реальная вещь, которую можно сделать.
Ходатайство в фонд справедливого перехода подано, посмотрим, поддержат или нет.
Почти все наши инвестиционные идеи в Ида-Вирумаа служат сразу двум направлениям: чтобы увеличить эффективность и конкурентоспособность и, второе, уменьшить оставляемый в окружающей среде след.
- Каким образом удалось уменьшить выбросы СО2 наряду с тем, что сланцевой электроэнергии в последние годы производили меньше, так как из-за высокой цены квот на загрязнение она большую часть времени была неконкурентоспособной на рынке?
- При производстве электроэнергии мы, к примеру, стали замещать сланец отходами древесины и построили линию для измельчения и очистки древесных отходов.
Строительная деятельность активна во всей Европе, там остаются, например, старые дверные и оконные рамы. Куда их деть? В гранулы их не переработать, ведь это не настолько чистое сырье. А у нас оно проходит через подразделение по очистке, работающее на полную мощность. Мы выбираем оттуда также металлические детали, которые тоже можно отправить на вторичное использование. Таким образом, древесные отходы превращаются в сырье для электростанции.
Просто это один из примеров одновременно как циркулярной экономики, так и нашего уменьшения эмиссии СО2. Из отходов получаем электроэнергию и повышаем конкурентоспособность своей электроэнергии.
Мы перестроили также один блок старой электростанции таким образом, что он может почти на сто процентов работать на сланцевом газе, являющемся побочным продуктом производства масла. Можем использовать его, эмиссия становится меньше, а работа нашей электростанции - более гибкой. Если сланцевая электроэнергия не попадает из-за низких цен на рынок, то производимая на электростанции из полукоксового газа - попадает.
Создаем также способность слепого запуска, которой у нас никогда прежде не было.
- Что это значит: возможность запуска электростанции по сути с кнопки?
- Именно. Если в Эстонии в будущем понадобится сделать слепой пуск, то мы будем в состоянии это сделать. В результате появится также совершенно новая функция и с точки зрения энергетической безопасности.
Публикуется при поддержке Keskkonnainvesteeringute Keskus (ЦУ "Центр инвестирования в окружающую среду").