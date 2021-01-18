"Eesti Energia" пытается сделать в Ида-Вирумаа Норвегию

- Разумеется. В Европе я говорил коллегам из энергосектора, что мы по сути делаем в Эстонии Норвегию. Они в ответ делают большие глаза.

Я объяснял это так, что пока еще в мире потребляют нефть и топочные масла, мы будем производить из сланца масло, зарабатывать деньги и направлять их в зеленые технологии. Таким образом мы и превратимся в одно из самых зеленых государств Европы.

Это точно то же самое, что делает Норвегия. Образ Норвегии немного биполярен, если можно так сказать: с одной стороны, она явно самое зеленое государство Европы, однако Норвегия не стала бы таковым, если бы не добывала нефть и газ. Общество акцептирует это.

У меня душа на месте. Я тоже хочу, чтобы у детей и внуков была жизнеспособная и чистая Эстония. Я считаю, что мы делаем правильное дело.

Конечно же, в Эстонии ни одна климатическая или касающаяся окружающей среды задача не останется невыполненной из-за "Eesti Energia". Скорее, "Eesti Energia" своими темпами уменьшения выбросов опережает то, что обещала сделать вся Эстония.

Хандо Суттер подтверждает, что в Эстонии ни одна климатическая или касающаяся окружающей среды задача не останется невыполненной из-за "Eesti Energia". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

- То есть Эстонское общество охраны природы могло бы присвоить "Eesti Energia" титул друга природы?

- Мы такой награды не получали. Сейчас поступили официальные данные об уменьшении выбросов СО2 в странах Европы за 2019 год. (Эстония является, судя по ним, страной с самым быстрым темпом сокращения выбросов: более чем 60 процентов по сравнению с 1990 годом.)

Эстонию ругали еще за показатели прежних лет. Данные поступают с довольно большой задержкой. Мы живем уже в 2021 году. Когда поступят данные и за 2020 год, то Эстония окажется страной, которая еще сильнее уменьшила эмиссию.

"Конечно же, в Эстонии ни одна климатическая или касающаяся окружающей среды задача не останется невыполненной из-за "Eesti Energia". Скорее, "Eesti Energia" своими темпами уменьшения выбросов опережает то, что обещала сделать вся Эстония". Хандо Суттер 4

- Насколько позволило бы сократить в будущем выбросы СО2 при производстве масла планируемое метаноловое производство?

- При производстве масла эмиссия СО2 возникает при сжигании полукоксового газа и полукокса. Полукокс - это сланец с очень низкой теплотворной способностью, прошедший через процесс пиролиза. Поскольку мы не хотим возвращать эту органику в окружающую среду, то она проходит через котел, органика изымается и при этом процессе образуется также немного СО2.

Сжигать этот газ впустую было бы глупо, поскольку он является ценным сырьем и с ним можно сделать что-нибудь получше. Производство метанола - одна из таких возможностей.