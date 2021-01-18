Циркулярная экономика: повторное использование сланцевой золы и переработка пластиковых отходов

Если порода пойдет под "Rail Baltic", то новые известняковые карьеры не потребуются

По словам Хандо Суттера, Эстонии предстоят большие инфраструктурные инвестиции - например, строительство железной дороги "Rail Baltic", - активизируется также строительство основных шоссе. "Eesti Energia" выполнил много исследований об использовании золы и породы, а также их смесей в качестве материала-наполнителя при больших инфраструктурных проектах.

- Мы экономически заинтересованы в том, чтобы из отходов получать продукт. Благодаря этому и большая часть Эстонии останется неперекопанной, ведь не потребуется создавать новые известняковые разрезы. Кроме того, у железной дороги добавится работы, так как возрастет объем перевозок внутри Эстонии, - сказал он, отметив, что логистика опробована и она функционирует.

По словам Суттера, в сотрудничестве с "Ragn-Sells" готовят также производство кальциевых продуктов из золы. В конце прошлого года этот проект получил поначалу обратный удар, так как Нарва-Йыэсууское горсобрание не согласилось инициировать детальную планировку этого производства, опасаясь, что если зола пойдет на переработку, то город лишится поступающей в его бюджет платы за складирование золы. Суттер надеется, что в будущем удастся найти решение и осуществить этот проект.

Завод масел может в будущем превратиться в завод по переработке пластика

В лабораториях Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета сейчас тестируют производство масел из пластика.

- Пока результаты очень хорошие. У нас есть возможность превратить эту же технологию, которую сердито называли загрязняющим среду заводом сланцевого масла, в современное химподразделение, решающее одну из главных на сегодня проблем отходов: что делать с пластиковыми отходами, - сказал Суттер.

В сердце, то есть в реторте завода масел "Enefit 280" в будущем планируют перерабатывать также пластиковые отходы, что может превратить эти сегодняшние производственные комплексы в центры переработки отходов. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Он отмечает, что пока не имелось особо хороших вариантов вторичного использования пластиковых отходов. Суттер добавил, что пластиковые производства заинтересованы также в очистке пластиковых отходов до такого уровня, чтобы из них можно было снова производить пластик. Отходы снова пошли бы в обращение.

- Такого опыта промышленного пиролиза, как здесь в Ида-Вирумаа, нет нигде в остальной Европе. Это может быть очень важной ролью в ключе циркулярной экономики, - сказал Суттер.

По его словам, в будущем вторичное использование отходов будет происходить со все большей трансграничной специализацией. "Нет смысла представлять, чтобы в Европе страны локально решали проблемы вторичного использования отходов внутри своих стран. Особенно в случае маленьких государств", - добавил он.