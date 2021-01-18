Циркулярная экономика: повторное использование сланцевой золы и переработка пластиковых отходов

"Eesti Energia" планирует в будущем повторно использовать сланцевую золу и скопившуюся на террикониках пустую породу, перерабатывать пластиковые отходы и построить на шахте "Estonia" насосную гидроэлектростанцию.
Если порода пойдет под "Rail Baltic", то новые известняковые карьеры не потребуются
По словам Хандо Суттера, Эстонии предстоят большие инфраструктурные инвестиции - например, строительство железной дороги "Rail Baltic", - активизируется также строительство основных шоссе. "Eesti Energia" выполнил много исследований об использовании золы и породы, а также их смесей в качестве материала-наполнителя при больших инфраструктурных проектах.
- Мы экономически заинтересованы в том, чтобы из отходов получать продукт. Благодаря этому и большая часть Эстонии останется неперекопанной, ведь не потребуется создавать новые известняковые разрезы. Кроме того, у железной дороги добавится работы, так как возрастет объем перевозок внутри Эстонии, - сказал он, отметив, что логистика опробована и она функционирует.
По словам Суттера, в сотрудничестве с "Ragn-Sells" готовят также производство кальциевых продуктов из золы. В конце прошлого года этот проект получил поначалу обратный удар, так как Нарва-Йыэсууское горсобрание не согласилось инициировать детальную планировку этого производства, опасаясь, что если зола пойдет на переработку, то город лишится поступающей в его бюджет платы за складирование золы. Суттер надеется, что в будущем удастся найти решение и осуществить этот проект.
Завод масел может в будущем превратиться в завод по переработке пластика
В лабораториях Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета сейчас тестируют производство масел из пластика.
- Пока результаты очень хорошие. У нас есть возможность превратить эту же технологию, которую сердито называли загрязняющим среду заводом сланцевого масла, в современное химподразделение, решающее одну из главных на сегодня проблем отходов: что делать с пластиковыми отходами, - сказал Суттер.
Он отмечает, что пока не имелось особо хороших вариантов вторичного использования пластиковых отходов. Суттер добавил, что пластиковые производства заинтересованы также в очистке пластиковых отходов до такого уровня, чтобы из них можно было снова производить пластик. Отходы снова пошли бы в обращение.
- Такого опыта промышленного пиролиза, как здесь в Ида-Вирумаа, нет нигде в остальной Европе. Это может быть очень важной ролью в ключе циркулярной экономики, - сказал Суттер.
По его словам, в будущем вторичное использование отходов будет происходить со все большей трансграничной специализацией. "Нет смысла представлять, чтобы в Европе страны локально решали проблемы вторичного использования отходов внутри своих стран. Особенно в случае маленьких государств", - добавил он.
Суттер приводит в пример, что если в Эстонии имеется опыт пиролиза, который можно применить для переработки пластиковых отходов, то, например, в Финляндии есть опыт переработки макулатуры и картона. "Заниматься такой переработкой в малых объемах смысла нет, разумнее все же делать это в охватывающем несколько государств регионе", - добавил он, отметив, что в случае пластиковых отходов можно иметь в виду потребности всей Северной Европы. Это значит, что в будущем пластиковые отходы из этих стран станут возить на переработку в Аувере, что под Нарвой.
Хандо Суттер отметил, что благодаря близости Силламяэского порта для этого имеются также хорошие логистические возможности. Уже сейчас через порт на здешнюю электростанцию поступают древесные отходы из стран Европы.
По словам Суттера, Вирумааский колледж выполнил очень хорошие лабораторно-исследовательские работы по подготовке переработки пластиковых отходов, своими знаниями их поддержал Таллиннский технический университет. "Это очень важное для нас сотрудничество складывается очень хорошо. Это совершенно новое дыхание. К июню мы должны получить окончательные результаты, и тогда уже хотелось бы начать подготовку промышленной пилотной установки", - рассказал он о планах на ближайшее время.
Сейчас планируется частично заменить сланец при производстве масла пластиковыми отходами. Это намерены делать также с измельченными старыми шинами - испытания уже успешно прошли.
Суттер сказал, что спрашивал у ученых, реально ли в будущем производить масло на сто процентов из пластика. "Немного подумав, они ответили, что теоретически это возможно. Для этого надо решить проблему теплоносителя. Может быть, в 2050 году наши заводы масел "Enefit" по-прежнему будут работать, но станут уже химпроизводствами по переработке отходов", - заглянул он на 30 лет вперед.
Шахта "Estonia" станет гидроэлектростанцией
По словам Хандо Суттера, шахта "Estonia" - это уникальный объект, где под землей на глубине 60-70 метров имеется соизмеримая с масштабами города Таллинн территория, создававшаяся около полувека.
Поднятая на поверхность вместе со сланцем порода складирована там же поблизости, образуя возвышенности. Появились искусственные почвенные формы. Эстония - страна равнинная, у нас нет таких перепадов высот, как, например, в Швеции и Норвегии, где можно благодаря этому использовать гидроэнергию.
- Поскольку мы создали такую поверхностную форму, когда у нас глубоко под землей имеется большой резервуар и есть также горы, то это заставило нас подумать, что там можно производить гидроэнергию, - сказал Суттер.
Планируемая насосная гидроэлектростанция
Насосная гидроэлектростанция обеспечит стабильность электросистемы, будучи в состоянии быстро реагировать на колебания частот электроэнергии. Станция будет дополнять главным образом зависимое от природных сил производство ветряной и солнечной энергии.
Электростанция - это масштабный проект циркулярной экономики, помогающий придать шахтной территории "Estonia" новое дыхание. Для ее строительства используют имеющуюся сланцевую шахту "Estonia" или расположенные под ней пласты известняка и созданное из известняка конструкционное основание, задача которого - обеспечить максимальную разницу высот резервуаров.
Насосная гидроэлектростанция будет готова по плану в 2025-2026 годах и непосредственно поспособствует достижению цели Эстонии объединиться с электросистемой материковой Европы и отключиться от российской единой электросистемы.
Областями, где можно использовать насосную гидроэлектростанцию, являются, к примеру, резервы частоты, регулирование частот и пиковых нагрузок электросистемы и поддержание баланса электросистемы.
После введения в действие детальной планировки "Eesti Energia" приступил к проектным работам и оценке влияния на окружающую среду. В 2021 и 2022 годах проведут необходимые исследования вместе с проектированием. В 2023 году планируют начать строительство, в 2026 году - начать оперировать.
Солнечным парком "Estonia" создают возможность снабжать шахту зеленой энергией и использовать образующийся при сланцедобыче известняк как полезный стройматериал.
Строительство конструкционного основания началось в декабре 2019 года и за год оно выполнено более чем на 50%. В общем на создание искусственного холма используют около 3 миллионов тонн известняка.
К лету 2023 года на конструкционном основании можно будет построить солнечную электростанцию мощностью 3 MW и годовой производительностью около 2800 MWh (годовая потребность 1000 домохозяйств).
Солнечную электростанцию соединят через алутагузескую подстанцию прямой линией с шахтой "Estonia", которая станет частично потреблять через нее зеленую энергию.
"Eesti Energia"
Насосная гидроэлектростанция означает, что примерно на высоте 30 метров на плато из породы создадут водный резервуар. Когда появится необходимость производить электроэнергию, то воду будут спускать со стометровой высоты на дно шахты таким образом, чтобы она заставляла вращаться расположенные в промежутке турбины. Затем воду опять будут качать наверх.
По оценке Суттера, в будущей энергосистеме главной задачей станет аккумулирование электроэнергии. "Чем больше будет возобновляемой энергии, тем больше потребуется ее аккумулировать. С точки зрения надежности снабжения системы тоже очень важна способность быстрого увеличения и снижения нагрузки. Это и заставило нас задуматься о насосной гидроэлектростанции".
По словам Суттера, проектирование первого этапа насосной гидроэлектростанции продвинулось довольно далеко. "Хотим ее еще расширить. Тут может получиться насосная гидроэлектростанция значительной мощности, которая в будущем может играть очень важную роль в энергосистеме Эстонии. Поскольку она будет управляемой", - сказал он.
Публикуется при поддержке Keskkonnainvesteeringute Keskus (ЦУ "Центр инвестирования в окружающую среду").