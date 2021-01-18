Пн, 18.01.2021
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Этой зимой Авели Уусталу уже в третий раз стала чемпионкой Эстонии

Авели Уусталу убедительно доказала своими тремя чемпионскими титулами, что является сейчас лучшей в Эстонии лыжной гонщицей. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу Авели Уусталу стала чемпионкой Эстонии среди взрослых в лыжном классическом спринте и получила право соревноваться на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

На соревновании, проходившем в Отепяэ на кунимяэской трассе с подъемом, 20-летняя уроженка деревни Охаквере Алутагузеской волости показала в предварительном забеге четвертое время и прошла в финал, где обогнала всех конкуренток.

Для представляющей Алутагузеский лыжный клуб Уусталу этот титул чемпионки Эстонии стал уже третьим за нынешнюю зиму. В результате она обеспечила себе путевку на первое в своей жизни титульное соревнование среди взрослых - на начинающийся в конце февраля в Германии чемпионат мира по лыжным видам спорта. В конце января она поучаствует также в этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Авели Уусталу начинала заниматься лыжами под руководством легендарного иллукаского тренера Велло Лилиума. Позднее ее тренировали Тимо Юурсалу и Маргус Уйбо.

В классе N18 в спринте хорошее девятое место заняла среди 25 участниц тоже представляющая Алутагузеский лыжный клуб Херта Раяс, притом что многие ее конкурентки были на три года старше. Ее одноклубник Рагнар Краувярк занял в классе М18 десятое место среди 32 участников.

В проходившем в пятницу в Пылвамаа в Маммасте чемпионате Эстонии Авели Уусталу в гонке на 10 км не участвовала. Представляющая же Кивиылиский лыжный клуб Татьяна Маннима, отметившая недавно свой 41-й день рождения, завоевала на этом соревновании очередную медаль - на сей раз бронзовую. 

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