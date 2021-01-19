Месурме Писарева: Как улучшить качество обслуживания дорог в Йыхви?

Следует обратить внимание на то, что на территориях, которые находятся в зоне обслуживания квартирных товариществ, ответственность по уборке несут квартирные товарищества. Транзитные дороги и мосты обслуживает Департамент шоссейных дорог, городские дороги, улицы, тротуары и автобусные павильоны - фирма-подрядчик.

В снежную погоду подрядчик обязан очистить проезжую часть от бордюра до бордюра, если нет бордюра, то граница поля расчистки - край проезжей части плюс один метр по обе стороны. Для борьбы с гололедицей необходимо использовать сыпучий материал диаметром от 2 мм до 6 мм, а использование хлоридов на пешеходных переходах и тротуарах запрещено. Складировать снег с хлоридами на зеленых участках, где растут деревья и кусты, также запрещено.

На сегодняшний день фирма, занимающаяся обслуживанием городских дорог и улиц, с трудом справляется со своими обязанностями во время снегопадов. Если главные дороги очищаются в установленные правилами сроки более-менее, то внутридворовые и пешеходные дорожки чистятся не сразу и не везде, не говоря уж о допустимых нормах уборки.

Практика других самоуправлений показывает, что сотрудничество с несколькими фирмами по уборке улиц сказывается позитивно.

Прошлым летом, когда соприкоснулись с проблемой покоса травы, обратили внимание партнера на то, что фирма не справляется с условиями договора о поставках. Были беседы, составлены акты о недостатках, даже волостное управление применило символический штраф в размере 960 евро. Это был не политический вопрос, а всего лишь механизм, чтобы хоть как-то привлечь внимание партнера, что качество работ должно быть на требуемом уровне. Вскоре пришедшая к власти коалиция штраф отменила, но качество услуг лучше так и не стало. Фирма-подрядчик утверждает, что владеет достаточным количеством транспортных средств и механизмов для уборки территорий Йыхви и оказывает подобные услуги Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыгева, в то же время качество услуг утверждает обратное. Согласно прогнозу погоды, снега станет еще больше, но что же делать жителям?