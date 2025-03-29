ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Арво Аллер

По мнению многих, в родной партии Аллера EKRE имеется очень много радикально настроенных людей, чьи заявления и высказывания частенько выходят за рамки корректности. Аллеру же всегда удавалось оставаться сдержанным и уравновешенным. Когда-то, когда он являлся министром сельской жизни, пара его заявлений вызвали более широкую дискуссию в обществе (например, заявление о том, что школьников можно было бы отправлять на работу в поля, как это было в советское время). Однако на посту вице-спикера Рийгиконгу он повода для критики не давал. Скорее, некоторые журналисты и политические обозреватели констатируют, что его умение руководить работой парламента, а также произносить речи значительно выросло.