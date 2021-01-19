Реновацию ледовой площадки планируют начать весной
Новое техническое задание на реконструкцию площадки Кохтла-Ярвеского ледового холла и пакет документов для проведения конкурса госпоставки готовы, в ближайшее время он будет объявлен.
Новое техническое задание на реконструкцию площадки Кохтла-Ярвеского ледового холла и пакет документов для проведения конкурса госпоставки готовы, в ближайшее время он будет объявлен.
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, планируют начать работы сразу после завершения сезона, чтобы новое основание для льда было готово уже в течение лета.