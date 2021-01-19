Вт, 19.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Реновацию ледовой площадки планируют начать весной

Кохтла-Ярвеский ледовый холл по-прежнему ждет преобразований. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Новое техническое задание на реконструкцию площадки Кохтла-Ярвеского ледового холла и пакет документов для проведения конкурса госпоставки готовы, в ближайшее время он будет объявлен. 

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По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, планируют начать работы сразу после завершения сезона, чтобы новое основание для льда было готово уже в течение лета.

- Изменений в проекте, который рассматривали в прошлом году, примерно десять процентов, - комментирует он. - Получили от Международной федерации хоккея новые требования по размерам: обновленная площадка будет чуть меньше нынешней - 28 на 60 метров, в связи с этим потребуется не только обновить покрытие, но и провести ряд конструктивных изменений. Документы уже отправлены в Центр государственной поддержки (РТК), и как только получим одобрение, объявим конкурс. 

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