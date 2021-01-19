Реновацию ледовой площадки планируют начать весной

- Изменений в проекте, который рассматривали в прошлом году, примерно десять процентов, - комментирует он. - Получили от Международной федерации хоккея новые требования по размерам: обновленная площадка будет чуть меньше нынешней - 28 на 60 метров, в связи с этим потребуется не только обновить покрытие, но и провести ряд конструктивных изменений. Документы уже отправлены в Центр государственной поддержки (РТК), и как только получим одобрение, объявим конкурс.