Вт, 19.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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В кохтла-ярвеских учреждениях культуры сокращений не планируют

И при закрытых для гостей дверях во всех очагах культуры продолжается активная жизнь. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

С прошлого года двери клубов, домов культуры и центров по интересам остаются закрытыми, а деятельность кружков и студий ведется на удалении. Городские власти уверяют, что на сегодняшний день нет необходимости вводить в этой области деятельности строгий режим экономии. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, несмотря на то, что концертов и мероприятий в кохтла-ярвеских очагах культуры не будет как минимум до конца января - правительство продлило коронавирусные ограничения в Ида-Вирумаа, - работа в них продолжается и городские власти не намерены проводить сокращения или уменьшать зарплаты сотрудников.

- Люди работают на удалении, руководители ставят перед коллективами задачи, обслуживающий персонал также занят - в большом хозяйстве всегда есть что делать. Деятельность кружков по интересам продолжается в онлайне, что порой даже труднее, чем в классе, - перечисляет она. - Соглашусь, что учреждения культуры во время локдауна ничего не зарабатывают сами, но ведь и не тратят тоже: нет расходов на организацию мероприятий, нет поездок, необходимости покупки призов для различных конкурсов и так далее. Персональные административные ресурсы предусмотрены городским бюджетом. Поэтому пока справляемся. На сегодняшний день у меня нет ни одного сообщения, что кто-то заболел, и мы надеемся, что все-таки скоро вернемся к обычной жизни. Посещение музеев и выставок уже разрешено, а такие есть во всех наших домах. 

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